Usut Tuntas Kasus Kematian Affan Kurniawan

Ribuan driver ojol mengiring jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak, Jakarta, Jumat (29/8) .(Dok. Instagram @bem_si)

FOUNDER Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Raihan Ariatama mengapresiasi langkah tegas dan cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut kasus seorang pengemudi ojok online (ojol) Affan Kurniawan, 21, yang meninggal dunia tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob.

“Kapolri telah menunjukkan keseriusannya untuk mengusut tuntas kasus ini secara hukum sehingga dapat menghadirkan keadilan bagi korban. Bahkan, Kapolri berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi di internal kepolisian agar peristiwa seperti ini tidak terulang di masa mendatang,” ujar Raihan, melalui keterangannya, Sabtu (30/8).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu mengatakan langkah dan gerak cepat Listyo tersebut merupakan wujud nyata komitmen, keseriusan dan tanggung jawab.

Bahkan, Kapolri menyampaikan permintaan maaf langsung dengan mendatangi keluarga korban di RSCM Polri. "Langkah empatik Kapolri ini sangat tepat terutama untuk mencegah kemarahan publik makin membesar,” kata Raihan.

Raihan kemudian menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. “Duka cita yang mendalam untuk keluarga korban dan keluarga besar pengemudi ojol di mana pun berada,” terangnya.

Lebih lanjut, Raihan mendorong agar Polri menerapkan pendekatan humanis dalam menangani aksi massa agar tak ada lagi kejadian serupa yang memakan korban jiwa.

“Dengan pendekatan yang humanis, peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Ini harus menjadi komitmen bersama sebagai sesama anak bangsa agar tidak ada lagi korban,” pungkasnya. (Faj/P-2)