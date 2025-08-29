Pengamat: Pernyataan Resmi Prabowo Sudah Komprehensif Respons Insiden Ojol Ditabrak Barracuda

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan investigasi transparan atas insiden yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam demonstrasi yang berujung ricuh dan menegaskan petugas yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab. Pakar komunikasi politik sekaligus peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan bahwa pernyataan Prabowo sudah cukup komprehensif merespons kasus tersebut.
Menurutnya, pernyataan Prabowo sudah mengungkapkan rasa simpati dan pertanggungjawaban negara terhadap nasib keluarga almarhum
"Statement resmi Presiden Prabowo Subianto atas peristiwa tadi malam sudah cukup komprehensif karena mengandung tiga hal. Presiden mengungkap rasa simpati dan empati kepada keluarga driver ojek korban dari tindakan kekerasan aparat Brimob. Presiden Prabowo menjamin kehidupan keluarga dari driver tersebut ke depan," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (30/8).
Bawono menyoroti bahwa dalam pernyataannya Prabowo juga mengungkap kekecewaan kepada aparat yang terang-terangan disampaikan oleh Kepala Negara atas musibah yang menimpa almarhum.
Adapun Prabowo juga berjanji mengawal proses hukum para anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan.
“Sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegas Prabowo dalam pernyataan resminya.
Prabowo melanjutkan ia tidak akan mentolerir petugas yang berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku.
“Kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat tersebut digelar untuk menuntut keadilan atas kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan langsung menemui massa aksi di depan Mapolda Riau.
Aksi unjuk rasa dan keprihatinan atas tindakan aparat kepolisian sempat memanas ketika massa yang telah mengepung Polda Jawa Tengah melempari botol air mineral ke arah petugas.
Olympique de Marseille beri penghormatan lewat Instagram untuk korban demo di Jakarta yang tewas akibat insiden dengan kendaraan Brimob.
Aksi demonstrasi di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (29/8), kian panas hingga malam hari.
