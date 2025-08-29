Prabowo Pastikan akan Tindak Tegas Kasus Tewasnya Pengemudi Ojol

Ilustrasi(Dok Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Ia pastikan pelaku akan mendapat hukum yang berat.

"Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," ujar Prabowo dalam keterangan video, Jumat, 29 Agustus 2025.

Prabowo juga ingin kasus ini dapat diusut secara tuntas. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Korps Bhayangkara.

"Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab," tandas Prabowo. (H-2)