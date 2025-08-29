Prabowo Pastikan akan Tindak Tegas Kasus Tewasnya Pengemudi Ojol

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PRESIDEN Prabowo Subianto memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Ia pastikan pelaku akan mendapat hukum yang berat.
"Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," ujar Prabowo dalam keterangan video, Jumat, 29 Agustus 2025.
Prabowo juga ingin kasus ini dapat diusut secara tuntas. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Korps Bhayangkara.
"Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab," tandas Prabowo. (H-2)
Prabowo juga menegaskan dirinya terkejut sekaligus kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan
Pemerintah dan aparat kepolisian didesak mengusut tuntas kasus pelindasan seorang pengemudi ojek online oleh anggota Brimob dengan mobil rantis hingga tewas.
Gojek telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan.
Spanduk tersebut diduga dipasang sebagai bentuk kemarahan atas insiden demonstran ojek online yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi.
PSI menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8).
Grab Indonesia sampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa dua pengemudi ojek online (ojol) pada 28 Agustus 2025.
Mobil Barracuda Brimob merupakan salah satu kendaraan taktis (rantis) yang digunakan oleh Korps Brimob Polri dalam berbagai operasi pengamanan.
Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas kendaraan rantis Brimob. Affan adalah tulang punggung keluarga
