PSI Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Affan Kurniawan

Ilustrasi(Antara )

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8).

"Kami sangat berduka dengan meninggalnya Affan Kurniawan kemarin. Kami percaya pihak kepolisian akan bersikap profesional dalam penyelidikan kasus ini dan menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah," kata Juru Bicara DPP PSI, Andy Budiman dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8).

Andy meyakini semua pihak bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif. "PSI percaya masyarakat punya daya nalar yang kuat dan tidak akan terpancing. Mari kita jaga Indonesia yang kita cintai," pungkas Andy.

Affan meninggal akibat dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah unjuk rasa massa yang memanas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Setelah peristiwa itu, Kapolri langsung ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta tempat jenazah Affan berada dan mengucapkan belasungkawa. Ia pun menjanjikan personel yang terlibat bakal dihukum. (I-1)