Grab Indonesia Prihatin atas Insiden yang Menimpa Rekan Pengemudi Ojol

Massa berkerumun sambil membakar ban saat aksi solidaritas didekat markas Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025) pagi.(MI/Agus Mulyawan)

GRAB Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa dua pengemudi ojek online (ojol) pada 28 Agustus 2025.

“Fokus utama kami saat ini adalah memberikan dukungan sepenuhnya bagi para Mitra Pengemudi serta keluarga yang terdampak. Bagi kami, setiap Mitra adalah bagian penting dari keluarga besar Grab. Kami menyadari tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan, namun kami berkomitmen memberikan bantuan konkret berupa dukungan penuh dan santunan kepada keluarga Mitra yang menjadi korban,” ujar Tirza R. Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia dalam siaran pers yang diterima mediaindonesia.com.

Grab memastikan dukungan diberikan kepada dua pengemudi, yakni Moh Umar Amarudin yang kini masih menjalani perawatan, serta almarhum Affan Kurniawan, Mitra Grab yang meninggal dunia.

“Kami berterima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan dari seluruh pihak. Kami berharap keluarga korban mendapat ketenangan, dan mari bersama menjaga empati serta situasi yang kondusif demi keselamatan bersama,” tambah Tirza.

Pernyataan ini disampaikan Tirza saat mendampingi jajaran manajemen Grab Indonesia dalam kunjungan ke Rumah Sakit PELNI, Jakarta Barat, pada 29 Agustus 2025 dini hari untuk memberikan santunan dan dukungan langsung kepada Mitra terdampak. (Z-2)