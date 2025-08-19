HUT ke-80 RI, Pengemudi Ojek dapat Service Motor Gratis dan Edukasi Safety Riding

Headline
MEMPERINGATI HUT ke-80 RI, PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) sebagai Subholding BUMN Kepelabuhanan Pelindo bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 kembali menyelenggarakan program edukasi safety riding dan pemberian bantuan servis motor gratis untuk 80 pengemudi ojek di sekitar wilayah pelabuhan.
Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Dewi Fitriyani, menerangkan pengemudi ojek bukan sekadar penyedia jasa transportasi, melainkan juga penggerak mobilitas masyarakat. Dengan demikian keselamatan di perjalanan menjadi isu utama dalam bidang ini. Melalui program ini, SPSL ingin memastikan para pengemudi ojek memiliki pengetahuan, keterampilan dan sarana yang memadai untuk bekerja dengan aman.
"Kami berharap melalui program ini para pengemudi ojek dapat lebih sadar akan pentingnya keselamatan berkendara dan senantiasa menjaga kendaraannya dalam kondisi prima. Program ini juga menjadi bentuk apresiasi bagi mereka yang berkontribusi besar dalam mobilitas masyarakat setiap hari,” ujar Dewi, melalui keterangannya, Selasa (19/8).
Pada sesi edukasi safety riding, para pengemudi ojek dibekali dengan pengetahuan tentang teknik berkendara yang aman, pemahaman mengenai tertib aturan berlalu lintas, serta pentingnya perawatan rutin kendaraan.
Setelah sesi edukasi, para peserta menandatangani komitmen bersama untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip keselamatan berkendara, demi menjaga keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Dewi mengatakan melalui program ini, SPSL kembali menegaskan komitmen sebagai Subholding BUMN Kepelabuhanan yang senantiasa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian sosial.
“Semoga semangat kemerdekaan yang kita rayakan pada HUT ke-80 Republik Indonesia ini menjadi energi bersama untuk Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” tutup Dewi.
Antusiasme terlihat dari wajah para peserta. Salah satunya Muhaimin (50) yang telah tiga kali mengikuti program ini. "Alhamdulillah, tahun ini saya kembali merasakan manfaatnya. Servis motor gratis ini sangat membantu, apalagi disertai edukasi keselamatan yang membuat kami lebih peduli saat berkendara," ujarnya. (E-4)
