Beberapa BEM Perguruan Tinggi akan Lakukan Aksi di Polda Metro Jaya Besok

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PASCAINSIDEN tabrak lari mobil baraccuda Brimob yang telah menelan korban seorang ojek online (Ojol), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN VJ) membagikan unggahan di media sosial resmi mereka untuk mengadakan aksi besok di Polda Metro Jaya.
Unggahan dari BEM UI sudah disukai oleh 6 ribu orang, BEM UNJ 3.342 orang, dan BEM UPN VJ sebanyak 529 orang.
Perlu diketahui, demo yang berlangsung pada hari ini juga telah menyebabkan insiden tabrak lari pria berjaket ojek online oleh mobil barracuda Brimob. Berdasarkan kabar yang beredar, korban bernama Affan Kurniawan (21) meninggal di RSCM.
Sementara itu, korban lain bernama Moh. Umar Amarudin (30) yang merupakan korban lainnya saat ini kabarnya sedang mendapatkan perawatan di RS Pelni. (Des)
Lebih lanjut, pihaknya berharap masyarakat dan seluruh pihak dapat memastikan suasana yang tetap kondusif di balik insiden ini.
Saat ini pelaku dikatakan sudah diamankan dan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polri dan Propam Brimob karena pelaku merupakan satuan asal dari Brimob
MAKO Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, diserbu para driver ojek online (ojol) pada Kamis, (28/8) malam. Para driver ojol menyerang setelah salah seorang rekannya dilindas oleh mobil barracuda.
