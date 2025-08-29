Beberapa BEM Perguruan Tinggi akan Lakukan Aksi di Polda Metro Jaya Besok

Pengunjuk rasa dari komunitas ojek online dibantu warga menggeruduk Mako Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat(MI/Usman Iskandar)

PASCAINSIDEN tabrak lari mobil baraccuda Brimob yang telah menelan korban seorang ojek online (Ojol), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN VJ) membagikan unggahan di media sosial resmi mereka untuk mengadakan aksi besok di Polda Metro Jaya.

Unggahan dari BEM UI sudah disukai oleh 6 ribu orang, BEM UNJ 3.342 orang, dan BEM UPN VJ sebanyak 529 orang.

Perlu diketahui, demo yang berlangsung pada hari ini juga telah menyebabkan insiden tabrak lari pria berjaket ojek online oleh mobil barracuda Brimob. Berdasarkan kabar yang beredar, korban bernama Affan Kurniawan (21) meninggal di RSCM.

Sementara itu, korban lain bernama Moh. Umar Amarudin (30) yang merupakan korban lainnya saat ini kabarnya sedang mendapatkan perawatan di RS Pelni. (Des)