Ini Respons Grab Indonesia soal Insiden Ojol Ditabrak Mobil Barracuda Brimob

Pengunjuk rasa dari komunitas ojek online dibantu warga menggeruduk Mako Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat(MI/Usman Iskandar)

CHIEF of Public Affairs, Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang menimpa rekan pengemudi ojek online (ojol) yang ditabrak mobil barracuda Brimob pada 28 Agustus 2025.

“Saat ini, fokus utama kami adalah memberikan dukungan sepenuhnya bagi para rekan pengemudi ojol dan keluarga yang terdampak. Terima kasih atas perhatian dan doa dari semua pihak,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (29/8) dini hari.

Lebih lanjut, pihaknya berharap masyarakat dan seluruh pihak dapat memastikan suasana yang tetap kondusif di balik insiden ini.

“Kami berharap semua pihak dapat menjaga empati dan bersama-sama memastikan suasana tetap kondusif demi keselamatan bersama,” pungkasnya. (Des)