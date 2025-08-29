7 Anggota Brimob yang Tabrak Ojol hingga Tewas Berhasil Diamankan

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SOAL insiden tabrak lari seorang ojek online (Ojol) oleh mobil barracuda Brimob, Kadivpropam Polri, Irjen. Pol. Abdul Karim, mengatakan bahwa pihaknya sudah menahan dan memeriksa 7 orang pelaku.
“Tujuh orang sudah dilakukan penahanan dan pemeriksaan dan berada di Brimob Kwitang. Masih kita dalami siapa yang menyetir dan lain sebagainya. Kita dalami perannya dan masih dalam pemeriksaan,” ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (29/8) dini hari.
Lebih lanjut, atas nama pribadi dan institusi pihaknya turut berduka cita atas kejadian korban meninggal ini. Hal ini dikatakan telah menjadi perhatian dari Kapolri dan Polri untuk melakukan penindakan.
“Proses akan dilakukan seadilnya dan kita akan penanganan secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional dan kita akan menginformasikan terkait dengan penanganan masalah ini,” jelas Abdul Karim.
Saat ini pelaku dikatakan sudah diamankan dan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polri dan Propam Brimob karena pelaku merupakan satuan asal dari Brimob namun penanganan ini akan dilakukan langsung di bawah kendali Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Brimob.
Di tempat yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum yang sudah dia temui secara langsung.
Dia pun menegaskan akan menindak anggota yang melakukan kesalahan terhadap kejadian tabrak lari ini.
“Nanti akan kami serahkan kepada Propam Mabes Polri untuk prosesnya. Kami akan buka setransparan mungkin dalam proses penyidikannya. Orangtua almarhum pun menyampaikan meminta keadilan dan kami siap untuk melakukannya. Kita serahkan kepada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Asep.
Dia juga sudah bicara dengan orangtua korban dan semua kebutuhan rumah sakit dan lainnya akan menjadi tanggung jawab Polda Metro Jaya.
“Mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita,” pungkasnya. (Des)
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
Lebih lanjut, pihaknya berharap masyarakat dan seluruh pihak dapat memastikan suasana yang tetap kondusif di balik insiden ini.
