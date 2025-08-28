Medsos Dipenuhi Kode 1312 setelah Insiden Ojol Dilindas Barracuda, Apa Artinya?

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MEDIA sosial kini ramai dengan unggahan kode 1312 setelah Insiden pengemudi ojek online (ojol) dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob jenis barracuda di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Perlu diketahui, angka 1312 merupakan singkatan dari akronim bahasa Inggris ‘ACAB’ (All Cops Are Bastards).
Kode ini dibuat dengan mengganti huruf dengan nomor urutnya dalam alfabet (A=1, B=2, C=3), sehingga menghasilkan 1312. Kode ini sering digunakan sebagai bentuk protes terhadap polisi dan tindakan yang dianggap tidak etis.
Istilah ACAB sudah digunakan sejak lama sebagai bagian dari budaya protes atau demonstrasi di berbagai negara. Biasanya, istilah ini dijadikan slogan dalam grafiti, tato, spanduk, dan tempat-tempat umum lainnya. (Des)
Sebelumnya diberitakan pengemudi ojek online berinisial AK dilaporkan meninggal dunia diduga karena terlindas kendaraan taktis (rantis) barracuda milik Brimob dalam bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Rekaman suara dari seorang pengurus Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Barat mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia menyebut AK telah dibawa ke RSCM, Jakarta, dalam kondisi meninggal dunia.
Informasi itu diperkuat dengan dokumen data identitas pasien atas nama AK. Dia masuk ke IGD sekira pukul 19.58 WIB. (P-4)
