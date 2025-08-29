Keluarga Ojol yang Tewas Dilindas Barracuda Tuntut Keadilan

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan pihaknya telah menemui keluarga pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia usai ditabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta. Menurut Asep, keluarga korban menuntut keadilan atas insiden tersebut.
"Keluarga almarhum tadi mita keadlian dan kami siap (untuk mengusut tuntas)," kata Asep di RSCM, Jakarta, Jumat (29/8) dini hari.
Asep menegaskan penyelidikan kasus ini akan dilakukan secara cepat dan transparan. Ia mengatakan penanganan di bawah kendali ke Divisi Propam Polri.
"Saya tegaskan di sini akan menindak tegas anggota yang melakuka kesalahan dan pelaggaran kejadan tadi," ujarnya
Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim mengungkapkan, ada tujuh anggota Brimob yang telah diamankan terkait insiden tersebut. Seluruhnya merupakan personel Brimob Polda Metro Jaya.
"Saat ini pelaku sudah kita amankan sementara dalam proses pemriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri dan Propam Brimob. Pelaku kesatuan asal dari Brimob Polda Metro Jaya," kata Karim.
Karim menjelaskan, ketujuh anggota Brimob itu berada di dalam satu mobil barracuda yang menabrak korban. “Siapa yang mengemudi masih kami dalami karena pemeriksaan masih berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan para pelaku akan diberi sanksi tegas. Pengusutan kasus dilakukan secara transparan dan akan melibatkan pihak eksternal.
“Penanganan kasus ini berada di bawah kendali saya,” tegas Karim.
Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online dilaporkan meninggal dunia setelah diduga terlindas mobil barracuda Brimob dalam bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). Rekaman suara dari pengurus Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Barat mengonfirmasi korban telah dibawa ke RSCM dalam kondisi meninggal dunia. (P-4)
Irjen Asep Edi Suheri dikenal sebagai perwira berprestas, termasuk keberaniannya membongkar praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Berikut profil Irjen Asep Edi Suheri,
Irjen Asep Edi Suheri dikenal sebagai perwira berprestas, termasuk keberaniannya membongkar praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Berikut profil Irjen Asep Edi Suheri,
Irjen Karyoto, ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Dengan jabatan barunya ini, Karyoto akan segera menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen)
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Metro Jaya. Rotasi ini mencakup jabatan mulai dari Kasat Reskrim, Narkoba, Lantas, hingga Kapolsek
Para saksi dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan. Penyelidik disebut memerlukan klarifikasi terkait peristiwa-peristiwa yang sedang didalami.
perkembangan penanganan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan dilakukan setelah lebaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved