Profil Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya Baru yang Pernah Bongkar Mafia Skor

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Karyoto, Selasa (19/8). Asep dikenal sebagai perwira berprestasi dengan rekam jejak panjang di Polri, termasuk keberaniannya membongkar praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.
Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 16 November 1972, Asep merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia putra A. Sukmana, seorang perwira TNI AD berpangkat Letkol Inf (Purn., anumerta). Sejak awal kariernya, Asep sudah menempati berbagai posisi penting hingga dipercaya menduduki jabatan Kapolda Metro Jaya pada Agustus 2025.
Setelah lulus dari Akpol, Asep Edi Suheri mengawali tugasnya sebagai Kepala Subbagian Penghubung Protokol Staf Pribadi Pimpinan (Kasubbagbungkol Spripim) Polri. Berikut jabatan yang pernah dipegang olehnya:
Karier Asep kerap diwarnai dengan pencapaian besar dalam penegakan hukum:
Dengan segudang pengalaman, Asep kini dihadapkan pada tantangan besar di Ibu Kota. Ia diharapkan mampu menuntaskan sejumlah kasus warisan, termasuk perkara Firli Bahuri, maraknya tawuran remaja, serta peredaran narkoba di Jakarta.
Tak hanya itu, publik juga menanti gebrakan baru Asep dalam menciptakan program-program strategis agar Polda Metro Jaya mampu menjaga keamanan Jakarta yang sedang bertransformasi menuju kota global. (Ant/P-4)
Irjen Karyoto, ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Dengan jabatan barunya ini, Karyoto akan segera menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen)
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Metro Jaya. Rotasi ini mencakup jabatan mulai dari Kasat Reskrim, Narkoba, Lantas, hingga Kapolsek
Para saksi dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan. Penyelidik disebut memerlukan klarifikasi terkait peristiwa-peristiwa yang sedang didalami.
perkembangan penanganan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan dilakukan setelah lebaran.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto membentuk tim pemecah kemacetan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yang semakin semrawut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komjen Pol. (Purn) Ahmad Dofiri yang resmi memasuki masa purnatugas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta Kapolda, Selasa (19/8),
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Irjen Karyoto memastikan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait isu dirinya mundur dari Polri
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved