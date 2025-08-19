Profil Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya Baru yang Pernah Bongkar Mafia Skor

Irjen Asep Edi Suheri(Antara/HO)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Karyoto, Selasa (19/8). Asep dikenal sebagai perwira berprestasi dengan rekam jejak panjang di Polri, termasuk keberaniannya membongkar praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.

Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 16 November 1972, Asep merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia putra A. Sukmana, seorang perwira TNI AD berpangkat Letkol Inf (Purn., anumerta). Sejak awal kariernya, Asep sudah menempati berbagai posisi penting hingga dipercaya menduduki jabatan Kapolda Metro Jaya pada Agustus 2025.

Riwayat karier

Setelah lulus dari Akpol, Asep Edi Suheri mengawali tugasnya sebagai Kepala Subbagian Penghubung Protokol Staf Pribadi Pimpinan (Kasubbagbungkol Spripim) Polri. Berikut jabatan yang pernah dipegang olehnya:

Kapolres Cirebon Kota (2011)

Kapolres Sukabumi (2012)

Wakapolresta Bekasi Kota (2015)

Kapolresta Tangerang (2016)

Kabaglotas Set NCB Interpol Divhubinter Polri (2017)

Wadirtipidter Bareskrim Polri (2020)

Karokorwas PPNS Bareskrim Polri (2020)

Dirtipidsiber Bareskrim Polri (2021)

Wakabareskrim Polri (2022)

Capaian Irjen Pol Asep Edi Suheri

Karier Asep kerap diwarnai dengan pencapaian besar dalam penegakan hukum:

2013 – Kapolres Sukabumi: Berhasil menggagalkan penyelundupan 95 imigran gelap asal Timur Tengah di perairan Sukabumi.

2017 – Kapolresta Tangerang: Mendapat apresiasi MUI Kabupaten Tangerang karena menertibkan izin hiburan yang berpotensi memicu kriminalitas.

2021 – Dirtipidsiber: Mengungkap penipuan lintas negara dengan kerugian Rp82 miliar lewat skema email fraud.

2022 – Dirtipidsiber: Menangani kasus Doni Salmanan terkait TPPU Quotex serta kasus ujaran kebencian Edy Mulyadi soal IKN Nusantara.

2023 – Wakabareskrim: Ditunjuk menjadi Kasatgas TPPO dan Kasatgas Antimafia Bola, berhasil membongkar praktik suap pengaturan skor Liga 2.

2023 – Kasatgas NCS: Menciptakan kondusivitas jelang Pemilu 2024 dengan menggandeng tokoh agama seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, hingga Gus Baha.

2023 – Satgas P3GN: Mengungkap jaringan narkoba Fredy Pratama, menangkap 44 tersangka dan menyita aset senilai Rp75,6 miliar.

2024: Membongkar kasus perjudian online SBOTOP dengan empat tersangka.

Tantangan ke Depan

Dengan segudang pengalaman, Asep kini dihadapkan pada tantangan besar di Ibu Kota. Ia diharapkan mampu menuntaskan sejumlah kasus warisan, termasuk perkara Firli Bahuri, maraknya tawuran remaja, serta peredaran narkoba di Jakarta.

Tak hanya itu, publik juga menanti gebrakan baru Asep dalam menciptakan program-program strategis agar Polda Metro Jaya mampu menjaga keamanan Jakarta yang sedang bertransformasi menuju kota global. (Ant/P-4)