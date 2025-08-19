Ini Nama-nama 7 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta Kapolda, Selasa (19/8),(Metrotvnews)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta Kapolda, Selasa (19/8), di Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

"Serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah Kapolda," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Selasa (19/8).

Mutasi para perwira tinggi (Pati) Polri itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri.

Berikut daftar Kapolda yang dilantik:

Kapolda Sulawesi Barat Irjen Adi Deriyan Jayamarta, menggantikan Irjen Adang Ginanjar (pensiun). Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Asep Edi Suheri, menggantikan Irjen Karyoto Kapolda Kalimatan Utara Brigjen Djati Wiyoto Abadhy, menggantikan Irjen Hary Sudwijanto, yang dipindah sebagai Pati Polda Kaltara dalam rangka pensiun. Kapolda Gorontalo Irjen Widodo, menggantikan Irjen Eko Wahyu Prasetyo, yang dipindah sebagai Pati Polda Gorontalo dalam rangka pensiun. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, menggantikan Irjen Eddy Sumitro Tambunan, yang dimutasi sebagai Pati Polda Maluku dalam rangka pensiun. Kapolda Banten Brigjen Hengki, menggantikan Irjen Suyudi Ario Seto, yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur kepolisian. Kapolda Aceh Brigjen Marzuki Ali Basyah, menggantikan Irjen Achmad Kartiko, yang d

Berikut pejabat utama Mabes Polri yang dilantik:

Irwasum Komjen Wahyu Widada, menggantikan Komjen Dedi Prasetyo yang dimutasi sebagai Wakapolri Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, menggantikan Komjen Wahyu Widada Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus, menggantikan Komjen Syahardiantono Astamaops Polri Komjen Fadil Imran, menggantikan Komjen Akhmad Wiyagus Kabaharkam Polri Irjen Karyoto, menggantikan Fadil Imran Kadiv Hubinter Irjen Brigjen Amur Chandra Juli Buana, menggantikan Irjen Krishna Murti Kapusjarah Kombes Bagas Uji Nugroho, menggantikan Brigjen Idodo Simangunsong

(P-4)