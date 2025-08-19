Komjen Wahyu Widada Dilantik Jadi Irwasum, Hari Ini

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta pagi ini. Wahyu akan menggantikan Komjen Dedi Prasetyo yang didapuk menjadi Wakapolri.
"Membenarkan kegiatan Upacara Pelantikan Irwasum Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Selasa (19/8).
Selain itu, Trunoyudo menyebut Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta. Kemudian, memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan para Kapolda. "Agenda dimulai pukul 10.30 WIB," ujar Trunoyudo.
Untuk diketahui, Komjen Wahyu Widada dimutasi sebagai Irwasum yang tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Wahyu sendiri sebelumnya menjabat Kabareskrim Polri.
Selain itu, Kapolri juga memutasi tujuh Kapolda. Berikut daftar lengkapnya:
1. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Asep Edi Suheri. Ia menggantikan Irjen Karyoto yang didapuk menjadi Kabaharkam Polri.
2. Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta. Ia menggantikan Irjen Adang Ginanjar, yang dipindah sebagai Pati Polda Sulbar dalam rangka pensiun.
3. Kapolda Kalimatan Utara Brigjen Djati Wiyoto Abadhy. Ia menggantikan Irjen Hary Sudwijanto, yang dipindah sebagai Pati Polda Kaltara dalam rangka pensiun.
4. Kapolda Gorontalo Irjen Widodo. Ia menggantikan Irjen Eko Wahyu Prasetyo, yang dipindah sebagai Pati Polda Gorontalo dalam rangka pensiun.
5. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto. Ia menggantikan Irjen Eddy Sumitro Tambunan, yang dimutasi sebagai Pati Polda Maluku dalam rangka pensiun.
6. Kapolda Banten Brigjen Hengki. Ia menggantikan Irjen Suyudi Ario Seto, yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur kepolisian.
7. Kapolda Aceh Brigjen Marzuki Ali Basyah. Ia menggantikan Irjen Achmad Kartiko, yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur kepolisian. (Yon/P-2)
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Jumlah penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian pada 2025 mengalami peningkatan sebanyak 21.000 atau naik 20% dibandingkan tahun lalu
Diharapkan Polri semakin solid dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.
Surat Telegram ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, ST/2278/XI/Kep.2024. Keempat surat telegram ini terbit pada Minggu (29/12).
Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai Rp14,7 miliar dalam operasi besar-besaran selama satu bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved