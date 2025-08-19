Komjen Wahyu Widada Dilantik Jadi Irwasum, Hari Ini

Komjen Wahyu Widada (kanan) usai dilantik sebagai Kabareskrim Polri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/7/2023) .(Antara)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta pagi ini. Wahyu akan menggantikan Komjen Dedi Prasetyo yang didapuk menjadi Wakapolri.

"Membenarkan kegiatan Upacara Pelantikan Irwasum Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Selasa (19/8).

Selain itu, Trunoyudo menyebut Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta. Kemudian, memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan para Kapolda. "Agenda dimulai pukul 10.30 WIB," ujar Trunoyudo.

Untuk diketahui, Komjen Wahyu Widada dimutasi sebagai Irwasum yang tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Wahyu sendiri sebelumnya menjabat Kabareskrim Polri.

Selain itu, Kapolri juga memutasi tujuh Kapolda. Berikut daftar lengkapnya:

1. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Asep Edi Suheri. Ia menggantikan Irjen Karyoto yang didapuk menjadi Kabaharkam Polri.

2. Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta. Ia menggantikan Irjen Adang Ginanjar, yang dipindah sebagai Pati Polda Sulbar dalam rangka pensiun.

3. Kapolda Kalimatan Utara Brigjen Djati Wiyoto Abadhy. Ia menggantikan Irjen Hary Sudwijanto, yang dipindah sebagai Pati Polda Kaltara dalam rangka pensiun.

4. Kapolda Gorontalo Irjen Widodo. Ia menggantikan Irjen Eko Wahyu Prasetyo, yang dipindah sebagai Pati Polda Gorontalo dalam rangka pensiun.

5. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto. Ia menggantikan Irjen Eddy Sumitro Tambunan, yang dimutasi sebagai Pati Polda Maluku dalam rangka pensiun.

6. Kapolda Banten Brigjen Hengki. Ia menggantikan Irjen Suyudi Ario Seto, yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur kepolisian.

7. Kapolda Aceh Brigjen Marzuki Ali Basyah. Ia menggantikan Irjen Achmad Kartiko, yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur kepolisian. (Yon/P-2)