Kapolri Apresiasi Pengabdian Komjen Ahmad Dofiri yang Purnatugas

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komjen Pol. (Purn) Ahmad Dofiri yang resmi memasuki masa purnatugas.
Ucapan itu disampaikan dalam acara pelepasan purnatugas Ahmad Dofiri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Selasa (19/8).
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dofiri karena saya tahu bahwa beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan yang menonjol dari beliau adalah beliau selalu mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi,” kata Kapolri, Selasa (19/8).
Listyo mengakui, dirinya adalah salah satu yang mengidolakan sosok Ahmad Dofiri. Ia bahkan merasa banyak terbantu selama bekerja bersama.
“Ucapan saya ini tidak hanya dari mulut, tapi juga dari hati karena saya betul-betul merasakan bantuan beliau,” ujarnya.
Diketahui, Ahmad Dofiri pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Polri, antara lain sebagai Irwasum dan Wakapolri pada masa kepemimpinan Listyo Sigit.
Kapolri meyakini, meski tak lagi menjabat, jiwa Bhayangkara sejati tetap melekat pada diri Ahmad Dofiri.
“Karena memang yang berpisah hanyalah masalah posisi dan jabatan, namun jiwa-jiwa dan Bhayangkara sejati yang sudah tertanam di dalam diri Pak Dofiri, saya kira akan terus melihat di mana pun beliau berada,” ujar Kapolri. (Ant/P-4)
Peninggalan lain sekaligus saksi bisu banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia dari Basuki Hadimuljono ialah topi Kementerian PU-Pera.
Jokowi sudah berkemas untuk membawa pulang barang-barang miliknya dari Istana ke kampung halamannya di Solo, menjelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
WAKIL presiden RI Ma’ruf Amin mengaku sudah menantikan datangnya 20 Oktober mendatang, hari purnatugas jabatannta sekaligus pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta Kapolda, Selasa (19/8),
Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
