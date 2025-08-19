Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Kapolri Apresiasi Pengabdian Komjen Ahmad Dofiri yang Purnatugas
Komjen Pol. (Purn) Ahmad Dofiri beserta istri mengikuti acara pelepasan purnatugas di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).(ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komjen Pol. (Purn) Ahmad Dofiri yang resmi memasuki masa purnatugas.

Ucapan itu disampaikan dalam acara pelepasan purnatugas Ahmad Dofiri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dofiri karena saya tahu bahwa beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan yang menonjol dari beliau adalah beliau selalu mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi,” kata Kapolri, Selasa (19/8).

Listyo mengakui, dirinya adalah salah satu yang mengidolakan sosok Ahmad Dofiri. Ia bahkan merasa banyak terbantu selama bekerja bersama.

“Ucapan saya ini tidak hanya dari mulut, tapi juga dari hati karena saya betul-betul merasakan bantuan beliau,” ujarnya.

Diketahui, Ahmad Dofiri pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Polri, antara lain sebagai Irwasum dan Wakapolri pada masa kepemimpinan Listyo Sigit.

Kapolri meyakini, meski tak lagi menjabat, jiwa Bhayangkara sejati tetap melekat pada diri Ahmad Dofiri.

“Karena memang yang berpisah hanyalah masalah posisi dan jabatan, namun jiwa-jiwa dan Bhayangkara sejati yang sudah tertanam di dalam diri Pak Dofiri, saya kira akan terus melihat di mana pun beliau berada,” ujar Kapolri. (Ant/P-4)



Editor : Akmal
