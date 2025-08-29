Identitas 7 Anggota Brimob yang Terlibat Insiden Ojol Tewas Dilindas Barracuda

Pengunjuk rasa dari komunitas ojek online dibantu warga menggeruduk Mako Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).(MI/Usman Iskandar)

KEPALA Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Abdul Karim, mengungkapkan tujuh anggota Brimob telah diamankan terkait insiden kendaraan taktis (rantis) barracuda yang menabrak hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol).

"Saat ini pelaku sudah kita amankan sementara dalam proses pemriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri dan Propam Brimob. Pelaku kesatuan asal dari Brimob Polda Metro Jaya," kata Karim di RSCM, Jakarta, Jumat (29/8) dini hari WIB.

Karim menjelaskan, ketujuh anggota Brimob tersebut berada di dalam mobil barracuda saat kejadian. Namun, siapa yang mengemudi masih dalam pendalaman karena pemeriksaan tengah berlangsung.

Berikut daftar identitas ketujuh anggota Brimob yang diamankan:

Kompol CB Aipda M Bripka R Briptu G Bripda M Bharaka Y Bharaka G

Saat ini, seluruhnya diperiksa di Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat.

Karim menegaskan, kasus ini akan ditangani secara transparan dan melibatkan pihak eksternal. Ia memastikan sanksi tegas akan dijatuhkan kepada para pelaku.

“Penanganan kasus ini berada di bawah kendali saya,” tegasnya. (P-4)