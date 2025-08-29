Prabowo Pastikan Kehidupan Keluarga Affan Kurniawan Ditanggung Pemerintah

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan duka cita dan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Ia menegaskan, pemerintah akan menanggung kehidupan keluarga korban.
“Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo, dalam keterangan video, Jumat, 29 Agustus 2025.
Prabowo juga menegaskan dirinya terkejut sekaligus kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan. Ia memastikan, peristiwa yang terjadi akan diusut secara tuntas dan transparan.
“Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab," kata Prabowo.
Kepala Negara juga ingin anggota Polri yang terlibat dapat sanksi tegas. Ia pastikan juga akan mengambil tindakan tegas.
"Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo. (H-2)
Prabowo juga ingin kasus ini dapat diusut secara tuntas. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Korps Bhayangkara.
Pemerintah dan aparat kepolisian didesak mengusut tuntas kasus pelindasan seorang pengemudi ojek online oleh anggota Brimob dengan mobil rantis hingga tewas.
Gojek telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan.
Spanduk tersebut diduga dipasang sebagai bentuk kemarahan atas insiden demonstran ojek online yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi.
Pergerakan massa dalam jumlah besar secara acak menyebar, membuat pengemudi rantis brimob harus menyapu pandangannya ke banyak titik untuk menghindari tabrakan.
