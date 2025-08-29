Prabowo Pastikan Kehidupan Keluarga Affan Kurniawan Ditanggung Pemerintah

Ilustrasi(Dok Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan duka cita dan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Ia menegaskan, pemerintah akan menanggung kehidupan keluarga korban.

“Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo, dalam keterangan video, Jumat, 29 Agustus 2025.

Prabowo juga menegaskan dirinya terkejut sekaligus kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan. Ia memastikan, peristiwa yang terjadi akan diusut secara tuntas dan transparan.

“Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab," kata Prabowo.

Kepala Negara juga ingin anggota Polri yang terlibat dapat sanksi tegas. Ia pastikan juga akan mengambil tindakan tegas.

"Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo. (H-2)