Kapolri: Presiden Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Tindak Tegas Aksi Anarkis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto(MI/DEDE SUSIANTI)

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan dua bawahannya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera menangani persoalan kondisi di tanah air saat ini.

Khusus terkait aksi unjuk rasa, Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi yang bersifat anarkis.

Kapolri menjelaskan, pihaknya melihat aksi unjukrasa yang terjadi beberapa waktu ini, di beberapa wilayah cenderung tidak sesuai dengan aturan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 9 Tahun 1998 terkait kemerdekan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat, itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, tentunya ada syarat -syarat di dalamnya, antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,"ungkapnya.

Dia menjelaskan, eskalasi yang terjadi di dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkis.

Di beberapa wilayah, lanjutnya, terjadi pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan tergadap markas- markas dan juga ada tindakan- tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana.

"Oleh karena itu, tadi, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan panglima, khusus terkait tindakan tindakan yang bersifat anarkis,"katanya.

"Kami panglima dan kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang- undang yang berlaku".

Hal itu dilakukan agar masyarakat, bisa menjadi lebih tenang. "Karena kami dapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat , terjadi ketakutan, dan kami TNI-Polri untuk mengambil langkah -langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan,"ungkapnya.

Pihaknya berharap mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh- tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Hal senada disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang akan merugikan diri sendiri dan masyarakat.

"Saya menghimbau kepada seluruh majsyarakat untuk bersama- sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Masalah yang ada mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan apa yang dikatakan bapak kapolri," tutupnya.(H-2)