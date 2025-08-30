Ichal Muhammad dan Faby Marcelia Antar Affan Kurniawan ke TPU serta Bagikan Camilan ke Ojol

Aktris Faby Marcelia bagikan camilan ke ojol.(Dok. Instagram Faby Marcelia)

AKTOR Ichal Muhammad dan aktris Faby Marcelia hadir langsung mengantarkan kepergian Affan Kurniawan hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Ichal terlihat ikut menggotong keranda, sementara Faby bergabung bersama barisan pengemudi ojek online (ojol) yang mengiringi.

Dari rumah duka hingga ke TPU Karet Bivak, keduanya mengikuti rombongan ambulans bersama ribuan pengemudi ojek online. Momen tersebut mereka bagikan melalui unggahan Instagram pribadi.

Sesampainya di lokasi pemakaman, Ichal Muhammad yang mengenakan kemeja hitam terlihat turut menggotong keranda sampai liang lahat.

Baca juga : Ichal Muhammad dan Faby Marcelia Ikut Antar Jenazah Affan Kurniawan hingga Liang Lahat

"Kami antar sampai peristirahatan terakhir mu mujahid Affan Kurniawan. Kenapa aku menyebutnya mujahid? Karena beliau meninggalkan rumah izin untuk bekerja mencari nafkah, orderan demi orderan dia jalani untuk kebutuhan hidup dan demi adik perempuanya," tulis Ichal di Instagram pribadinya @ichalmuhammad91, Jumat (29/8).

"Betapa beruntungnya almarhum di antar dan di doakan oleh ribuan orang. Khusnul khatimah," sambungnya.

Sebelumnya, Ichal juga mengingatkan di Instagram pribadinya untuk seluruh masyarakat yang sedang berjuang dan ikut aksi demonstrasi untuk saling menjaga.

Baca juga : Usut Tuntas Kasus Kematian Affan Kurniawan

"Untuk Ojol - mahasiswa - masyarakat indonesia yang sedang berjuang Hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin ya.. saling menjaga satu sama lain ingat kalian masih ada keluarga yang menunggu di rumah.maaf aku hanya bisa berkontribusi dan berdoa sebisa ku dan semampu ku," tulisnya.

Sementara itu, Faby Marcelia, yang belakangan santer dikabarkan dekat dengan Ichal, juga tampak hadir di pemakaman Affan.

Membagikan Camilan

Usai prosesi pemakaman, tampak pada video yang diunggah di Instagram pribadi Ichal, Faby dan Ichal yang mengenakan busana serba hitam itu menyempatkan diri membagikan snack kepada para ojol. Ichal memberi semangat agar para pengemudi tetap bersatu dan tidak berhenti menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.

Di sela-sela itu, Faby terlihat berada di antara kerumunan ojol, bahkan ada yang sempat meminta berfoto dengannya.

Tak hanya itu, Ichal dan Faby juga membeli kopi dari pedagang sekitar pemakaman untuk dibagikan kepada para ojol yang hadir. (H-3)