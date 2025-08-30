Ichal Muhammad dan Faby Marcelia Antar Affan Kurniawan ke TPU serta Bagikan Camilan ke Ojol

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
AKTOR Ichal Muhammad dan aktris Faby Marcelia hadir langsung mengantarkan kepergian Affan Kurniawan hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Ichal terlihat ikut menggotong keranda, sementara Faby bergabung bersama barisan pengemudi ojek online (ojol) yang mengiringi.
Dari rumah duka hingga ke TPU Karet Bivak, keduanya mengikuti rombongan ambulans bersama ribuan pengemudi ojek online. Momen tersebut mereka bagikan melalui unggahan Instagram pribadi.
Sesampainya di lokasi pemakaman, Ichal Muhammad yang mengenakan kemeja hitam terlihat turut menggotong keranda sampai liang lahat.
"Kami antar sampai peristirahatan terakhir mu mujahid Affan Kurniawan. Kenapa aku menyebutnya mujahid? Karena beliau meninggalkan rumah izin untuk bekerja mencari nafkah, orderan demi orderan dia jalani untuk kebutuhan hidup dan demi adik perempuanya," tulis Ichal di Instagram pribadinya @ichalmuhammad91, Jumat (29/8).
"Betapa beruntungnya almarhum di antar dan di doakan oleh ribuan orang. Khusnul khatimah," sambungnya.
Sebelumnya, Ichal juga mengingatkan di Instagram pribadinya untuk seluruh masyarakat yang sedang berjuang dan ikut aksi demonstrasi untuk saling menjaga.
"Untuk Ojol - mahasiswa - masyarakat indonesia yang sedang berjuang Hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin ya.. saling menjaga satu sama lain ingat kalian masih ada keluarga yang menunggu di rumah.maaf aku hanya bisa berkontribusi dan berdoa sebisa ku dan semampu ku," tulisnya.
Sementara itu, Faby Marcelia, yang belakangan santer dikabarkan dekat dengan Ichal, juga tampak hadir di pemakaman Affan.
Usai prosesi pemakaman, tampak pada video yang diunggah di Instagram pribadi Ichal, Faby dan Ichal yang mengenakan busana serba hitam itu menyempatkan diri membagikan snack kepada para ojol. Ichal memberi semangat agar para pengemudi tetap bersatu dan tidak berhenti menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.
Di sela-sela itu, Faby terlihat berada di antara kerumunan ojol, bahkan ada yang sempat meminta berfoto dengannya.
Tak hanya itu, Ichal dan Faby juga membeli kopi dari pedagang sekitar pemakaman untuk dibagikan kepada para ojol yang hadir. (H-3)
Transparansi dalam penanganan perkara ini akan menjadi bukti komitmen Polri menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Polri harus menerapkan pendekatan humanis dalam menangani aksi massa agar tak ada lagi kejadian serupa yang memakan korban jiwa.
Prof Mukri juga mengajak seluruh jajaran dan warga NU di berbagai daerah untuk ikut menenangkan suasana.
Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglany Affan Kurniawan
Aparat di lapangan agar lebih persuasif dan humanis, serta tidak bertindak brutal dalam mengamankan warga
Ratusan massa yang dipukul mundur oleh anggota Brimob, melampiaskan kemarahannya dengan membakar pos polisi lalu lintas (Polantas) yang berjarak 10 meter dari Pasar Tugu Cimanggis Depok.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik di tengah situasi yang berkembang.
Listyo dianggap gagal mengubah watak represif Polri selama memimpin institusi tersebut.
Massa lalu berlarian keluar kompleks kantor wali kota setelah api kian membesar, diikuti munculnya asap putih di sekitar Lapangan Mataram.
Penyelenggara negara harus segera membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved