Ichal Muhammad dan Faby Marcelia Ikut Antar Jenazah Affan Kurniawan hingga Liang Lahat

Dua pesinetron antar jenazah Affan Kurniawan.(Instagram)

Dua pesinetron Ichal Muhammad dan Faby Marcelia turut mengantarkan jenazah Affan Kurniawan dari rumah duka menuju ke pemakaman di TPU Karet Bivak. Melalui unggahan di Instagram, Faby Marcelia dan Ichal Muhammad membagikan momen mobil mereka yang ikut berada dalam rombongan, mengawal ambulans yang membawa jenazah Affan bersama ribuan ojek online lainnya.

Setelah jenazah Affan sampai di TPU Karet Bivak, Ichal yang mengenakan kemeja hitam ikut menggotong keranda jenazah hingga liang lahad.

"Kami antar sampai peristirahatan terakhirmu mujahid Affan Kurniawan. Kenapa aku menyebutnya mujahid? Karena beliau meninggalkan rumah izin untuk bekerja mencari nafkah, orderan demi orderan dia jalani untuk kebutuhan hidup dan demi adik perempuanya. Betapa beruntungnya almarhum di antar dan di doakan oleh ribuan orang. Khusnul khatimah," tulis Ichal Muhammad dalam postingan Instagramnya.

Sementara itu, Faby Marcelia sempat berpelukan dengan ibunda almarhum Affan. "Ibu almarhum peluk saya dan bilang, saya gak butuh semua uangnya, saya mau anak saya, tapi anak saya sudah gak ada dan gak bisa kembali mba. Adiknya kalau minta uang jajan sama kakaknya, adiknya dekat banget sama kakaknya, sekarang sudah gak ada mba. Ya Allah hancur rasanya denger itu semua," terang Faby Marcelia di Instagramnya.

Setelah mengiringi proses pemakaman Affan Kurniawan hingga selesai, Ichal dan Faby menyapa para ojol. Dengan masih mengenakan pakaian serba hitam mereka berdua membagikan snack dan memborong kopi dari pedagang keliling di pinggir jalan untuk para ojol.

Hal itu pun menuai komentar positif dari netizen. “Masyaallah bang Ichal, sampai traktir semua para ojek online makanan, dan bang Ichal juga bagikan makanan buat para ojek online. Semoga dilancarkan rezekinya bang Ichal, sama berkah barokah bang Ichal, “ tulis akun Instagram @vinaria_11 di postingan Instagram Ichal Muhammad.

Ichal juga menyemangati para ojol untuk selalu solid dan tetap berjuang menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.

“Untuk ojol, mahasiswa, masyarakat Indonesia yang sedang berjuang, hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin ya. Saling menjaga satu sama lain, ingat kalian masih ada keluarga yang menunggu di rumah. Maaf, aku hanya bisa berkontribusi dan berdoa sebisaku dan semampuku. Ungkap Ichal di Instagram. (akun Instagram @ichalmuhammad91 / @fabymarcelia/Z-10)