Profil Faby Marcelia, Artis yang Diduga Nikah Siri dengan Aktor Ichal Muhammad

Faby Marcelia(Instagram @fabymarcelia)

SEBUAH video yang diduga memperlihatkan prosesi akad nikah siri antara Faby Marcelia dan Ichal Muhammad viral di media sosial.

Video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @Rafaelapage00. Lalu, video itu langsung menjadi sorotan publik karena memperlihatkan momen yang menyerupai ijab kabul.

Dalam tayangan itu, tampak keduanya berada di sebuah ruangan dengan suasana khidmat. Faby Marcelia terlihat memakai pakaian berwarna biru muda dipadukan dengan kerudung putih. Sementara itu, Ichal Muhammad memakai kemeja putih, duduk berhadapan dengan pria yang diduga penghulu atau wali.

Terkait karier Faby Marcelia di dunia hiburan, wanita kelahiran di Bandung, 13 Maret 1995 inu dikenal luas di dunia hiburan Indonesia, terutama melalui sinetron dan FTV.

Lalu, seperti apa profil Faby Marcelia? Yuk, simak sebagai berikut.

Profil Faby Marcelia

Faby Marcelia memiliki nama lengkap Faby Marcelia Sopakuwa. Ia lahir dari pasangan George Sopakuwa dan Dinda Ratna Djuwita. Selain berkarier di dunia akting, Faby Marcelia juga merupakan seorang penyanyi. Ia telah merilis setidaknya empat lagu.

Faby memulai karirnya di dunia hiburan melalui ajang pencarian bakat bernyanyi Mamamia pada 2008. Faby mulai bermain di film dan sinetron pada 2009. Hingga saat ini, sudah puluhan judul yang ia bintangi. Sinetron pertama yang dibintangi Faby ialah Cinta dan Anugerah.

Hubungan Asmara

Diketahui, Faby Marcelia menikah di usia 18 tahun dengan aktor bernama Revand Narya tahun 2013. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak, bernama Gallardo Igneel Magnelo Narya dan Grandine Benedita Fiorano Narya. Namun, rumah tangga mereka kandas pada Februari 2024.

Lalu, kini beredar video yang diduga Faby menikah siri dengan aktor Ichal Muhammad. Kabar mengenai pernikahan siri ini muncul tanpa ada pengumuman resmi ataupun tanda-tanda sebelumnya dari Faby maupun Ichal. Mengingat Faby dan Ichal sama-sama berstatus janda dan duda, sehingga publik semakin ramai berspekulasi terkait kebenaran kabar tersebut.

Potongan video berdurasi singkat itu cepat menyebar di berbagai platform dan menimbulkan beragam komentar dari warganet. Banyak yang menduga pasangan selebriti itu memang baru saja melangsungkan pernikahan sederhana secara tertutup. Namun, hingga kini baik Faby Marcelia dan Ichal Muhammad belum memberikan klarifikasi resmi. (M-3)