Video Diduga Nikah Siri Faby Marcelia dan Ichal Muhammad Viral, Benarkah Sah?

Faby Marcelia(Instagram @fabymarcelia)

SEBUAH rekaman yang diduga memperlihatkan prosesi akad nikah siri antara Faby Marcelia dan Ichal Muhammad mendadak viral di media sosial.

Video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @Rafaelapage00. Kemudian, video itu pun langsung menjadi sorotan publik karena memperlihatkan momen yang menyerupai ijab kabul.

Dalam tayangan tersebut, tampak keduanya berada di sebuah ruangan dengan suasana khidmat. Faby Marcelia terlihat memakai busana biru muda dipadukan dengan kerudung putih. Sementara itu, Ichal Muhammad memakai kemeja putih, duduk berhadapan dengan pria yang diduga penghulu atau wali.

Bagian paling menarik dari video itu ialah saat terdengar seorang wanita membacakan doa dan mengucapkan, “mabruk, halal, halal”. Pada momen itu, Faby terlihat tersenyum lega. Bahkan terdengar pula instruksi agar Ichal menyentuh kepala Faby, sebuah gestur yang sering dimaknai sebagai tanda sahnya pernikahan.

Kabar mengenai pernikahan siri ini muncul tanpa ada pengumuman resmi ataupun tanda-tanda sebelumnya dari Faby maupun Ichal. Mengingat Faby dan Ichal sama-sama berstatus janda dan duda, publik pun semakin ramai berspekulasi terkait kebenaran kabar tersebut.

Potongan video berdurasi singkat itu pun cepat menyebar di berbagai platform dan menimbulkan beragam komentar dari warganet. Banyak yang menduga pasangan selebriti itu memang baru saja melangsungkan pernikahan sederhana secara tertutup. Meski demikian, hingga kini baik Faby Marcelia maupun Ichal Muhammad belum memberikan klarifikasi resmi.

Faby Marcelia adalah seorang aktris dan penyanyi yang lahir di Bandung, 13 Maret 1995. Ia dikenal luas di dunia hiburan Indonesia, terutama melalui sinetron dan FTV.

Sementara itu, Ichal Muhammad merupakan seorang aktor dan model asal Indonesia. Ia lahir di Aceh, 1 Mei 1991. Kariernya di dunia hiburan dikenal lewat sinetron dan FTV, terutama dengan peran-peran protagonis maupun antagonis di layar kaca. (Nas/M-3)