Rusuh di Sekitar Mako Brimob Depok, Massa Bakar Pos Polisi di Cimanggis

Pos polisi lalu lintas di Cimanggis Depok yang dibakar massa.(Dok. MI)

RATUSAN massa menggeruduk Mako Brimob Depok, di Jalan Akses UI Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis. Kedatangan ratusan massa tersebut langsung dibubarkan oleh anggota Brimob yang berjaga di depan gerbang.

Petugas memukul mundur ratusan massa dengan menembakkan gas air mata dan mengejarnya hingga ke arah Pasar Tugu Jalan Raya Bogor, Palsigunung.

Mengetahui ada tembakan gas air mata, ratusan massa langsung kocar kacir hingga membuat arus lalu lintas di Jalan Akses UI mengalami kemacetan parah.

Ratusan massa yang dipukul mundur oleh anggota Brimob, melampiaskan kemarahannya dengan membakar pos polisi lalu lintas (Polantas) yang berjarak 10 meter dari Pasar Tugu.

Pantauan di lapangan aksi pembakaran pospol lantas terjadi Sabtu (30/8) pagi. Arus lalu lintas sempat macet dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung turun ke lokasi kemudian membubarkan massa dan mengatur lalu lintas agar bisa dilewati pemotor dan pemobil.

Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras menyebut insiden di Mako Brimob Kelapa Dua terjadi sekitar pukul 05.00 WIB. "Sebentar saja tadi, sekitar jam 05.00 WIB," kata Waras.

Dia mengatakan massa itu baru pulang dari aksi di Jakarta Timur. Menurutnya, ada belasan motor mau ke Brimob yang kemudian dihadang oleh anggota Brimob. "Untuk mencegah hal tidak diinginkan, dihalau. Ini kan dekat RS (rumah sakit). Jangan terprovokasi, jangan mau diadu domba," ucapnya.

Hal senada diungkap oleh Kaur Humas Polres Metro Depok Iptu Made Budi. Dia menyebut saat ini kondisi di depan Mako Brimob Kelapa Dua sudah kondusif. "Iya, sempat tadi pagi beberapa kelompok orang datang, namun saat ini situasi sudah kondusif," ujar Made. (H-3)