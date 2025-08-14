Akses Transportasi Dongkrak Daya Tarik Cimanggis di Depok

Pertumbuhan Cimanggis lewat infrastruktur.(Dok. Permata Cimanggis)

KAWASAN Cimanggis, Depok, semakin bersinar sebagai destinasi hunian favorit berkat pesatnya perkembangan infrastruktur dan lokasi strategis yang terhubung langsung ke berbagai kota di Jabodetabek. Hadirnya Stasiun LRT Jakarta-Bogor dan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR 2) membuat kawasan ini mudah diakses dan mendorong minat pengembang maupun pembeli properti.

Salah satu proyek hunian yang memanfaatkan momentum ini adalah Permata Cimanggis, garapan Ateraland.Kawasan hunian seluas 72 hektare ini terkoneksi langsung dengan Pintu Tol Cimanggis, sehingga mobilitas penghuni ke Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Manager Sales Permata Cimanggis, Deri Cahyadi, mengatakan proyek ini telah dikembangkan sejak 2006 dengan total 16 cluster. Dari jumlah tersebut, 10 cluster sudah terjual habis, 3 cluster sedang dalam tahap pembangunan, dan 3 cluster lainnya siap dipasarkan. Hingga saat ini, lebih dari 55 hektare lahan telah dikembangkan dengan 3.000 unit rumah yang sudah dihuni.

“Kami mengusung konsep Healthy Living in Nature, menghadirkan lingkungan hunian yang sejuk, asri, nyaman, dan sehat. Fasilitas internal dan eksternal yang lengkap kami siapkan untuk mendukung keseimbangan hidup penghuni,” kata Deri, Rabu (14/8).

Tiga cluster terbaru yang sedang dipasarkan adalah Alexandrite dengan 301 unit rumah 1 dan 2 lantai, Quartz dengan 175 unit tipe 36/84 hingga 85/105, dan Aquamarine dengan 290 unit termasuk tipe terbaru 60/60. Selain rumah, Ateraland juga menawarkan unit komersial berupa ruko dengan jumlah terbatas mulai Rp1,9 miliar.

Dari sisi aksesibilitas, Permata Cimanggis memiliki keunggulan strategis. Selain dekat dengan Pintu Tol Cimanggis, akses juga tersedia melalui Tol Jagorawi via Pintu Tol Citereup dan Tol JORR 2 via Pintu Tol Cisalak. Transportasi umum juga mudah dijangkau dengan kedekatan ke Stasiun LRT Jakarta–Bogor, Terminal Jatijajar, dan Stasiun KA Cibinong.

“Kami sudah memiliki komunitas sekitar 3.000 kepala keluarga yang membuat kawasan ini hidup. Ditambah fasilitas eksternal seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, SPBU, lapangan golf, hingga akses menuju bandara, menjadikan kawasan ini semakin istimewa,” ujar Deri.

Untuk menunjang gaya hidup sehat, Permata Cimanggis dilengkapi sport club dengan kolam renang, lapangan bulu tangkis indoor, lapangan basket, lapangan futsal, area bermain anak, jogging track, taman komunal, dan danau alami. Sistem keamanan menggunakan One Gate System dengan access card, CCTV, dan penjagaan 24 jam.

Harga rumah di Cluster Alexandrite dan Quartz dibanderol mulai Rp1 miliar hingga Rp1,6 miliar, sementara Cluster Aquamarine mulai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Skema pembayaran yang ditawarkan beragam, mulai dari tunai keras, tunai bertahap, hingga KPR.

Berbagai promo juga disiapkan, di antaranya bebas BPHTB, subsidi biaya KPR, bebas AJB/BN, smart key, CCTV, internet gratis 12 bulan, dan kanopi. “Dengan lokasi strategis, fasilitas lengkap, lingkungan hijau, harga kompetitif, dan promo menarik, Permata Cimanggis menjadi pilihan ideal untuk hunian maupun investasi,” tutup Deri. (Z-10)