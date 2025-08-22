Dugaan Pengeboran Air Tanah Ilegal Dekat Permukiman Dilaporkan Warga Sawangan Depok

Ilustrasi .(Antara)

AKTIVITAS pengeboran air tanah oleh sebuah perusahaan pembuat es kristal yang diduga tidak berizin di wilayah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, diprotes. Warga meminta Pemerintah Kota Depok segera bertindak agar kegiatan tersebut tidak memperparah kerusakan lingkungan.

"Pengeboran ilegal akan merusak struktur lapisan tanah. Kita memahaminya jika lapisan bumi itu sama dengan lapisan atmosfer, setiap lapisannya mempunyai fungsi masing-masing,” kata Asman, warga setempat, Jumat (22/8).

Menurut dia, informasi tersebut sudah diadukan oleh warga ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. "Dinas sudah melakukan inspeksi ke sini atas aduan masyarakat terkait penggunaan sumber air untuk produksi es kristal, " katanya.

Baca juga : Penyedotan Air Tanah secara Berlebihan Terus Terjadi, Depok Terancam Tenggelam

Secara terpisah, Sekretaris DLHK Depok Reni Siti Nuraeni membenarkan laporan tersebut. Ia mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan sumber air yang digunakan perusahaan sesuai dengan ketentuan.

“Karena ada pengaduan masyarakat, kami melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan, es kristal memang menggunakan air dari PDAM. Namun, kami juga menemukan adanya dua sumur air tanah di area industri ini,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, sambung dia, terdapat indikasi penggunaan air tanah untuk kebutuhan produksi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku.

Baca juga : Tembak Remaja Diduga Hendak Tawur, Dua Anggota Polres Depok Diperiksa Propam Polda Metro

“Kami temukan dua sumur air tanah yang berpotensi digunakan sebagai bahan baku produksi. Untuk itu, sementara ini kami lakukan pengembokan (tutup) agar tidak bisa digunakan sampai seluruh proses klarifikasi dan verifikasi selesai.”

DLHK Depok juga akan terus memantau perkembangan penggunaan air di pabrik tersebut, termasuk memastikan produksi es kristal hanya menggunakan air dari PDAM.

“Setelah ini, kami akan berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan seluruh kebutuhan air industri tersebut bersumber dari PDAM. Kami ingin memastikan tidak ada lagi pemanfaatan air tanah sampai ada keputusan tindak lanjut,” tandasnya. (KG/P-2)