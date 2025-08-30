PBNU dan Akademisi UBL Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Driver Ojol Saat Aksi di Jakarta

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
KETUA PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum Prof Mukri menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang wafat dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan mengedepankan cara damai dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta kesabaran,” kata Mukri, Jumat (29/8).
Mukri menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara. Namun, ia mengimbau aparat maupun peserta aksi untuk tetap mengutamakan sikap damai.
“Kami minta aparat untuk tetap sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang merugikan semua pihak,” tegasnya.
Ketua MUI Lampung itu juga meminta massa aksi agar tidak bertindak anarkis maupun terprovokasi. Menurutnya, peristiwa yang menimpa Affan harus menjadi pelajaran bersama agar tidak kembali terjadi.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jelas, jaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan dengan cara damai, tanpa provokasi,” ujarnya.
Prof Mukri juga mengajak seluruh jajaran dan warga NU di berbagai daerah untuk ikut menenangkan suasana.
“PBNU mengajak seluruh warga NU menjadi peneduh di tengah masyarakat, jangan terprovokasi dan jangan ikut aksi anarkis,” pungkasnya.
Sementara itu, akademisi FH dari Universitas Bandar Lampung (UBL), yang juga Ketua Bidang Hukum Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Zainudin Hasan turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan.
Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk menjaga kondusivitas di daerah, termasuk di Lampung.
“Kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan. Kejadian ini harus menjadi pelajaran agar kita bersama-sama menjaga kondusivitas yang ada di Lampung,” ujar Zainudin.
Ia juga mengapresiasi aparat penegak hukum (APH) yang cepat tanggap melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap oknum anggota yang saat itu berada di lokasi kejadian.
“Penanganannya harus dilakukan secara cepat, tegas serta transparan agar ada kepastian hukum. Dengan begitu, masyarakat akan melihat bahwa hukum tetap ditegakkan dan keadilan diberikan,” tandasnya.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Lampung harus menjaga kondusifitas. Tidak terpancing isu isu Negatif hingga memicu SARA yang sempat terjadi di wilayah lainnya. Dia juga mengingatkan dalam Aksi Demo yang di lakukan mahasiswa dan masyarakat saat ini adalah adanya kebijakan Politis jangan sampai di arahkan pada situasi lain karena adanya kepentingan elite politik tertentu. (Z-1)
Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglany Affan Kurniawan
Aparat di lapangan agar lebih persuasif dan humanis, serta tidak bertindak brutal dalam mengamankan warga
