Menkopolkam Janji Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan Secara Transparan

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) mengucapkan duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojek online (ojol) dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung tadi malam.
BG juga memastikan akan segera melalukan investigasi terhadap insiden tersebut dengan proses yang transparan.
“Pemerintah akan menginvestigasi insiden tersebut dan memastikan prosesnya transparan,” kata BG dalam keterangannya, Jumat (29/8).
Selain itu, BG mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan berbagai aspirasi dengan tertib, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang aktivitasnya terganggu akibat unjuk rasa.
Lebih jauh, BG meminta dan menekankan aparat di lapangan agar lebih persuasif dan humanis, serta tidak bertindak brutal dalam mengamankan warga yang menyampaikan pendapatnya di muka umum.
“Aparat di lapangan agar lebih persuasif dan lebih humanis dalam mengamankan warga yang menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya. (Dev/P-2)
