LBH Jakarta Ingatkan Polisi tak Gunakan Senjata saat Unjuk Rasa di DPR

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menegaskan aparat kepolisian harus menjamin kebebasan berekspresi dan tidak bersikap represif dalam menghadapi gelombang aksi massa dalam unjuk rasa atau demonstrasi di DPR dan wilayah Jakarta, Kamis (28/8).
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, mengatakan pihaknya bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) akan memantau langsung jalannya aksi hari ini maupun hari-hari mendatang.
“Adanya aksi massa ini harus dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dan bentuk upaya aktif untuk ikut serta dalam berjalannya pemerintahan,” ujar Fadhil kepada awak media.
Ia menilai maraknya pernyataan sejumlah pejabat publik yang meminta aparat bersikap keras justru berbahaya karena berpotensi melanggar undang-undang.
“Kami memantau banyaknya pemberitaan yang tidak benar dari pejabat publik yang meminta aparat kepolisian melakukan tindakan represif,” tegasnya.
TAUD, kata Fadhil, mendesak Polri untuk mengedepankan prinsip proporsionalitas dan langkah preventif sesuai ketentuan Perkap No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
“Penggunaan senjata pengurai massa harus disesuaikan dengan situasi dan dilakukan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Selain itu, LBH Jakarta juga meminta agar anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun tindakan brutal terhadap massa segera diproses secara pidana.
“Termasuk tindakan penghalang-halangan proses bantuan hukum yang jelas melanggar aturan,” kata Fadhil.
Ia pun mendesak lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan KPAI untuk turun langsung memantau jalannya aksi.
“Mereka harus aktif melakukan upaya preventif dan korektif sesuai mandat masing-masing lembaga serta melaporkannya secara berkala kepada publik,” tandasnya. (H-4)
Pemkot Jaksel memastikan penguatan perlindungan bagi aparat kelurahan setelah insiden demo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, Senin (25/8) malam sekitar pukul 18.30 WIB.
Camat Tebet, Jakarta Selatan, Dyan Airlangga mengumpulkan bukti pendukung terkait pemukulan terhadap Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik, dan sopirnya saat aksi demo DPR
Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik, menjalani visum setelah menjadi korban pemukulan massa pendemo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, Senin (25/8) malam sekitar pukul 18.30 WIB
Aksi demo di DPR sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya dengan anggota DPR yang selama ini dianggap mampu menerjemahkan keinginan masyarakat umum.
Polisi menangkap 351 orang saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8) malam. 196 lainnya masih di bawah usia 18 tahun.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
ANCAMAN pidana kepada masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece dinilai berlebihan. Penggunaan bendera sebagai sarana penyampaian kritik
Pernyataan Prabowo merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
