Ini Rute Trans-Jakarta yang Dialihkan Imbas Demo di DPR

Aksi demo di DPR(MI/Susanto)

PT Transjakarta (TJ) mengalihkan sejumlah rute akibat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8). Siang tadi, layanan Trans-Jakarta sempat beroperasi normal, namun akhirnya beberapa rute dialihkan akibat jalan ditutup.

Ratusan massa dari berbagai elemen kembali menggeruduk Gedung DPR RI di Jalan Gatot Soebroto. Meski gerimis, jumlah massa terus bertambah, sebagian bahkan datang dengan melompati pagar tol di sekitar lokasi untuk menuju titik aksi. Polisi pun dikerahkan dengan mobil pengurai massa.

Aksi kian memanas saat massa membakar ban bekas di depan pagar Gedung DPR RI. Asap hitam mengepul ke udara, disertai suara ledakan kecil dari bakaran ban. Yel-yel terus diteriakkan massa yang berhadapan langsung dengan aparat keamanan di depan pintu gerbang utama.

Dua pintu pagar DPR dipadati massa aksi. Bahkan, sejumlah pelajar STM juga terlihat berdatangan melalui ruas tol Jalan Gatot Soebroto menuju kawasan DPR.

Berdasarkan keterangan dari akun X Trans-Jakarta, rute yang ditutup adalah sebagai berikut: