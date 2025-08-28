Ini Rute Trans-Jakarta yang Dialihkan Imbas Demo di DPR

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PT Transjakarta (TJ) mengalihkan sejumlah rute akibat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8). Siang tadi, layanan Trans-Jakarta sempat beroperasi normal, namun akhirnya beberapa rute dialihkan akibat jalan ditutup.
Ratusan massa dari berbagai elemen kembali menggeruduk Gedung DPR RI di Jalan Gatot Soebroto. Meski gerimis, jumlah massa terus bertambah, sebagian bahkan datang dengan melompati pagar tol di sekitar lokasi untuk menuju titik aksi. Polisi pun dikerahkan dengan mobil pengurai massa.
Aksi kian memanas saat massa membakar ban bekas di depan pagar Gedung DPR RI. Asap hitam mengepul ke udara, disertai suara ledakan kecil dari bakaran ban. Yel-yel terus diteriakkan massa yang berhadapan langsung dengan aparat keamanan di depan pintu gerbang utama.
Dua pintu pagar DPR dipadati massa aksi. Bahkan, sejumlah pelajar STM juga terlihat berdatangan melalui ruas tol Jalan Gatot Soebroto menuju kawasan DPR.
Berdasarkan keterangan dari akun X Trans-Jakarta, rute yang ditutup adalah sebagai berikut:
Pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal dunia diduga karena terlindas kendaraan taktis (rantis) dalam bentrokan antara demonstran dengan polisi
Jadwal tersebut sudah berlaku sejak lama dan bukan hari Kamis ini saja. Adapun kunjungan kerja itu bertujuan untuk Anggota DPR RI melaksanakan pengawasan ke lapangan.
Mantan Kepala BIN Hendropriyono, mengungkapkan bahwa kericuhan dalam aksi demonstrasi yang sempat terjadi di DPR diduga melibatkan pihak asing
LBH Jakarta menegaskan aparat kepolisian harus menjamin kebebasan berekspresi dan tidak bersikap represif dalam menghadapi gelombang aksi massa dalam unjuk rasa di DPR dan wilayah Jakarta
Pemkot Jaksel memastikan penguatan perlindungan bagi aparat kelurahan setelah insiden demo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, Senin (25/8) malam sekitar pukul 18.30 WIB.
