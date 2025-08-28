Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ini Rute Trans-Jakarta yang Dialihkan Imbas Demo di DPR

Mohamad Farhan Zhuhri
28/8/2025 16:27
Ini Rute Trans-Jakarta yang Dialihkan Imbas Demo di DPR
Aksi demo di DPR(MI/Susanto)

PT Transjakarta (TJ) mengalihkan sejumlah rute akibat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8). Siang tadi, layanan Trans-Jakarta sempat beroperasi normal, namun akhirnya beberapa rute dialihkan akibat jalan ditutup.

Ratusan massa dari berbagai elemen kembali menggeruduk Gedung DPR RI di Jalan Gatot Soebroto. Meski gerimis, jumlah massa terus bertambah, sebagian bahkan datang dengan melompati pagar tol di sekitar lokasi untuk menuju titik aksi. Polisi pun dikerahkan dengan mobil pengurai massa.

Aksi kian memanas saat massa membakar ban bekas di depan pagar Gedung DPR RI. Asap hitam mengepul ke udara, disertai suara ledakan kecil dari bakaran ban. Yel-yel terus diteriakkan massa yang berhadapan langsung dengan aparat keamanan di depan pintu gerbang utama.

Dua pintu pagar DPR dipadati massa aksi. Bahkan, sejumlah pelajar STM juga terlihat berdatangan melalui ruas tol Jalan Gatot Soebroto menuju kawasan DPR.

Berdasarkan keterangan dari akun X Trans-Jakarta, rute yang ditutup adalah sebagai berikut:

  1. Rute 8N (Kebayoran - Petamburan Via Asia Afrika). Rute ini engalami perpendekan jalur dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Sementara arah Petamburan tidak melayani bus stop MPR 1 sampai dengan RS TNI AL Mintoharjo.
  2. Koridor 9, Rute 1W, 9A, T31 dan S6. Rute ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Gedung MPR/DPR. Sementara arah Pluit tidak melayani Halte Gerbang pemuda dan Halte Petamburan. 
  3. Rute 10H (Tj. Priok - Bundaran Senayan). Mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Sementara arah Tj. Priok tidak melayani Halte Gerbang Pemuda sampai dengan Petamburan. 
  4. Rute 3F (Senayan Bank DKI - Kalideres). Rute ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Sementara arah Kalideres tidak melayani Halte Gerbang Pemuda sampai dengan Petamburan. (P-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved