Mantan Kepala BIN Sebut Aksi Demo Ricuh di DPR Didalangi Pihak Asing

Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono(Metrotvnews/Kautsar)

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM. Hendropriyono, mengungkapkan bahwa kericuhan dalam aksi demonstrasi yang sempat terjadi di DPR diduga melibatkan pihak asing. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut.

"Karena saya tahu, saya tidak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar negeri," ujar Hendropriyono usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Hendropriyono menjelaskan aktor asing itu memiliki kaki tangan di dalam negeri. Namun, ia menduga pihak yang berada di dalam negeri ini tidak menyadari tengah dimanfaatkan.

Baca juga : Ini Rute Trans-Jakarta yang Dialihkan Imbas Demo di DPR

"Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak mengerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka," jelas Hendropriyono.

Meski menyebut dari luar negeri, Hendropriyono menegaskan bahwa pihak tersebut bukanlah sebuah negara. Namun, pengaruhnya sangat besar terhadap kebijakan negara asal mereka.

"Sebetulnya aktor non-negara (non-state). Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari aktor non-negara," jelas Hendropriyono. (P-4)