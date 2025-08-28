Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Mantan Kepala BIN Sebut Aksi Demo Ricuh di DPR Didalangi Pihak Asing

Kautsar Widya Prabowo 
28/8/2025 17:08
Mantan Kepala BIN Sebut Aksi Demo Ricuh di DPR Didalangi Pihak Asing
Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono(Metrotvnews/Kautsar)

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM. Hendropriyono, mengungkapkan bahwa kericuhan dalam aksi demonstrasi yang sempat terjadi di DPR diduga melibatkan pihak asing. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut.

"Karena saya tahu, saya tidak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar negeri," ujar Hendropriyono usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Hendropriyono menjelaskan aktor asing itu memiliki kaki tangan di dalam negeri. Namun, ia menduga pihak yang berada di dalam negeri ini tidak menyadari tengah dimanfaatkan.

Baca juga : Ini Rute Trans-Jakarta yang Dialihkan Imbas Demo di DPR

"Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak mengerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka," jelas Hendropriyono.

Meski menyebut dari luar negeri, Hendropriyono menegaskan bahwa pihak tersebut bukanlah sebuah negara. Namun, pengaruhnya sangat besar terhadap kebijakan negara asal mereka.

"Sebetulnya aktor non-negara (non-state). Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari aktor non-negara," jelas Hendropriyono. (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved