Mantan Kepala BIN Sebut Aksi Demo Ricuh di DPR Didalangi Pihak Asing

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM. Hendropriyono, mengungkapkan bahwa kericuhan dalam aksi demonstrasi yang sempat terjadi di DPR diduga melibatkan pihak asing. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut.
"Karena saya tahu, saya tidak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar negeri," ujar Hendropriyono usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Hendropriyono menjelaskan aktor asing itu memiliki kaki tangan di dalam negeri. Namun, ia menduga pihak yang berada di dalam negeri ini tidak menyadari tengah dimanfaatkan.
"Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak mengerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka," jelas Hendropriyono.
Meski menyebut dari luar negeri, Hendropriyono menegaskan bahwa pihak tersebut bukanlah sebuah negara. Namun, pengaruhnya sangat besar terhadap kebijakan negara asal mereka.
"Sebetulnya aktor non-negara (non-state). Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari aktor non-negara," jelas Hendropriyono. (P-4)
Pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal dunia diduga karena terlindas kendaraan taktis (rantis) dalam bentrokan antara demonstran dengan polisi
Jadwal tersebut sudah berlaku sejak lama dan bukan hari Kamis ini saja. Adapun kunjungan kerja itu bertujuan untuk Anggota DPR RI melaksanakan pengawasan ke lapangan.
sejumlah rute transjakarta dialihkan imbas demo di DPR
LBH Jakarta menegaskan aparat kepolisian harus menjamin kebebasan berekspresi dan tidak bersikap represif dalam menghadapi gelombang aksi massa dalam unjuk rasa di DPR dan wilayah Jakarta
Pemkot Jaksel memastikan penguatan perlindungan bagi aparat kelurahan setelah insiden demo di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, Senin (25/8) malam sekitar pukul 18.30 WIB.
Polisi juga menyita 43 unit kendaraan dari lokasi, seperti sepeda motor dan mobil.
Demo di Balai Kota Jakarta pada hari ini berakhir ricuh hingga melukai sejumlah polisi. Akibat hal tersebut, sebanyak 93 mahasiswa kini diamankan oleh pihak kepolisian.
POLISI mengerahkan dua kendaraan water canon untuk membubarkan unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat,
