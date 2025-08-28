Ini Rekayasa Lalin saat Unjuk Rasa di DPR

Petugas keamanan membubarkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025)(MI/Susanto)

DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengatakan pengalihan arus sudah mulai diberlakukan sejak siang hari.

“Sudah, baru saja dimulai,” ujar Komarudin kepada awak media.

Ia menjelaskan, terdapat tiga titik rekayasa lalu lintas untuk kendaraan yang melintas dari arah Cawang menuju Slipi.

“Yang pertama, yang sudah terlanjur melewati Semanggi, itu kami belokkan ke arah TVRI. Ke arah Slipi bisa menggunakan akses Jalan Patal Senayan,” kata Komarudin.

Sementara itu, bagi pengendara yang belum sampai Semanggi diarahkan untuk turun ke jalan layang atau melingkar di bawah.

“Bisa menggunakan akses Jalan Benhil atau Karet menuju Pejompongan atau Slipi,” tambahnya.

Adapun titik terakhir berada di kawasan Pejompongan dan Karet.

“Kalau yang lainnya, selain dari itu, normal semua,” ucap Komarudin. Untuk bus TransJakarta, pihak kepolisian juga menyiapkan jalur khusus agar operasional tidak terganggu.

“Karena memang jumlah massa cukup banyak dari teman-teman buruh, yang ke arah Slipi kami masukkan ke Gerbang Tol Senayan lalu keluar di Slipi,” jelasnya. (H-4)