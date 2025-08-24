Indonesia Super League: Madura United dan Persita Berbagi Angka

Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MADURA United harus puas berbagi angka dengan Persita Tangerang setelah duel di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (24/8) malam, berakhir imbang 1-1. Kedua gol dalam laga lanjutan Indonesia Super League 2025/2026 itu lahir dari titik putih.
Tim tuan rumah lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-24. Wasit menunjuk titik penalti usai Javlon Guseynov melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pedro Monteiro yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan peluang menjadi gol.
Persita baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Pada menit ke-64, giliran Andrejic Aleksa mendapat kesempatan dari titik putih. Tendangan kerasnya ke sisi kanan gawang tak mampu dibendung kiper Madura United.
Hingga pertandingan usai, tak ada gol tambahan tercipta. Kedua tim harus puas mengakhiri laga dengan skor sama kuat 1-1.
Dengan hasil tersebut, Madura United menempati peringkat kesepuluh klasemen sementara dengan koleksi empat poin dari tiga laga. Sedangkan Persita masih terpuruk di dasar klasemen dengan raihan satu poin hasil dari sekali imbang dan dua kali kalah. (H-2)
Persib Bandung masih belum dapat menemukan performa terbaiknya setelah ditahan imbang tuang rumah PSIM Yogyakarta 1-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul.
Pertandingan PSIM kontra Persib digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8) sore.
Malut United sukses menghentikan tren dua kemenangan beruntun Persija Jakarta setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026
Kekalahan terbaru didapat saat bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/8).
Laga tersebut juga menjadi momen emosional bagi kiper Lucas Frigeri yang sedang menghadapi cobaan berat setelah anaknya mengalami patah tulang.
