KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Indonesia Super League: Madura United dan Persita Berbagi Angka

Khoerun Nadif Rahmat
24/8/2025 21:55
Ilustrasi(ANTARA/Rizal Hanafi)

MADURA United harus puas berbagi angka dengan Persita Tangerang setelah duel di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (24/8) malam, berakhir imbang 1-1. Kedua gol dalam laga lanjutan Indonesia Super League 2025/2026 itu lahir dari titik putih.

Tim tuan rumah lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-24. Wasit menunjuk titik penalti usai Javlon Guseynov melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pedro Monteiro yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan peluang menjadi gol.

Persita baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Pada menit ke-64, giliran Andrejic Aleksa mendapat kesempatan dari titik putih. Tendangan kerasnya ke sisi kanan gawang tak mampu dibendung kiper Madura United.

Hingga pertandingan usai, tak ada gol tambahan tercipta. Kedua tim harus puas mengakhiri laga dengan skor sama kuat 1-1.

Dengan hasil tersebut, Madura United menempati peringkat kesepuluh klasemen sementara dengan koleksi empat poin dari tiga laga. Sedangkan Persita masih terpuruk di dasar klasemen dengan raihan satu poin hasil dari sekali imbang dan dua kali kalah. (H-2)



Editor : Indrastuti
