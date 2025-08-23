Kekecewaan Pelatih Bhayangkara FC usai 2 Kali Kalah dari 3 Laga

Paul Munster.(DOK INSTAGRAM/@COACH.MUNSTER)

PELATIH Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya kembali gagal meraih kemenangan. Dari tiga laga awal Super League 2025-2026, the Guardian hanya mampu sekali imbang dan sudah dua kali menelan kekalahan.

Kekalahan terbaru didapat saat bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/8).

Bhayangkara sempat membuka asa lewat gol cepat Fareed Sadat di menit ke-10. Namun keunggulan itu tak bertahan lama.

Baca juga : Jadwal Pekan Pertama Super League 2025-2026

Arema berhasil menyamakan skor lewat Dalberto pada menit ke-39. Drama berlanjut hingga penghujung laga, ketika penalti Dalberto di masa tambahan waktu memastikan kemenangan 2-1 bagi Singo Edan.

Paul Munster menegaskan timnya sebenarnya sudah menyiapkan strategi untuk mencetak gol lebih dulu dan itu berhasil diwujudkan. Namun hasil akhir tetap membuatnya frustrasi.

“Kami mencetak gol terlebih dahulu, dan itu rencananya. Selama pertandingan, kami juga membuat peluang,” ujar Munster.

Baca juga : Jadwal Super League 2025-2026 Disesuaikan dengan Agenda Timnas

“Kecewa karena kami tidak mendapatkan 3 poin. Karena kami juga sudah bekerja keras," imbuhnya.

Tak hanya sang pelatih, kiper Bhayangkara Awan Setho juga menyampaikan rasa kecewanya. Menurutnya, hasil tersebut tidak mencerminkan usaha yang sudah ditunjukkan tim di lapangan.

Dengan hasil itu, Bhayangkara FC harus tertahan di peringkat ke-15 klasemen atau hanya satu tangga di atas zona merah.

Dari tiga laga yang dijalani, mereka baru mengoleksi satu poin hasil dari satu kali imbang sedangkan dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan. (I-3)