Kebangkitan Bhayangkara FC Dimulai dari Lampung

Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi mengarungi kompetisi Super League 2025/2026(Dok. Istimewa)

SETELAH hampir tiga bulan menjalani pemusatan latihan, Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi mengarungi kompetisi Super League 2025/2026 dengan semangat dan identitas baru. Bermarkas di Lampung, klub milik institusi Polri itu siap menorehkan sejarah di rumah barunya.

Tim berjuluk The Guardian of Saburai ini diperkenalkan secara resmi kepada publik Sai Bumi Ruwa Jurai dalam acara peluncuran tim dan jersey di Stadion Sumpah Pemuda, Senin (28/7). Dalam kesempatan itu, para pemain dikenalkan satu per satu di hadapan ribuan suporter.

Dipimpin pelatih kepala Paul Munster, Bhayangkara Presisi Lampung FC akan memulai perjuangannya menghadapi PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8). Mereka kemudian menjalani laga kandang pertama dengan menjamu Borneo FC di Stadion Sumpah Pemuda, Sabtu (16/8).

Kapten tim, Awan Setho mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat Lampung. Kiper tim nasional Indonesia itu bertekad membalas kepercayaan publik melalui kerja keras di atas lapangan.

"Ini sambutan yang luar biasa. Semua pihak di sini telah bekerja dengan sangat baik untuk kami. Harapannya, kami bisa membalas dengan hasil positif dan menorehkan sejarah baru di Lampung dengan meraih gelar juara Super League 2025/2026," ujar Awan.

Dalam acara perkenalan tim, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Bhayangkara Presisi Lampung FC membawa visi besar, mengulang kejayaan yang pernah dicapai saat menjuarai Liga 1 pada 2017. Kini, dengan berpijak di bumi Lampung, klub ingin kembali mengukir prestasi yang membanggakan.

"Ini menjadi harapan dan kebanggaan baru, bukan hanya untuk masyarakat Lampung, tetapi juga bagi keluarga besar Polri. Semoga Bhayangkara FC mampu mengembalikan kejayaan yang pernah dicapai," kata Sigit. (Ndf/I-1)

Skuad Bhayangkara Presisi Lampung FC Super League 2025/2026:

Kiper: Awan Setho, Aqil Savik, Sultan Jabbar Hilmansyah, M Iqbal, Raka Surya

Belakang: I Putu Gede, Firza Andika, Ardi Idrus, Ferre Murari, Muhammad Ferarri, Arif Satria, Frengky Missa, Rachmat Syawal, Fandi Bagus, Nehar Sadikin, Slavko Damjanovic, Leonardo da Silva

Gelandang: Sani Rizky, Fadly Alberto, David Maulana, Reza Kusuma, Ji Da Bin, TM Ichsan, Wahyu Subo Seto, Evandra Florista, Raheem Nugraha, Danish Akha, Mokh Hanif, Moises Gaucho, Stjepan Plazonja, Andres Nieto, Christian Ilic

Depan: Dendy Sulistyawan, Ryan Kurnia, Ginanjar Wahyu, Titan Agung, M Mufdi, M Ragil, Ilija Spasojevic, Shanyder Borgelin, Dejan Racic, Fareed Sadat