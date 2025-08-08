Hasil Borneo vs Bhayangkara FC: Gol Tunggal Peralta Menangkan Pesut Etam

Borneo FC taklukan Bhayangkara FC di Indonesia Super League 2025/2026.(Antara)

PERTANDINGAN Borneo vs Bhayangkara FC pada pekan pertama Indonesia Super League 2025/2026 berakhir dengan kemenangan tipis untuk tuan rumah. Laga yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (8/8), dimenangkan Borneo FC dengan skor 1-0.

Dalam laga Borneo FC vs Bhayangkara FC ini, tim tuan rumah tampil dominan sejak menit pertama. Anak asuh Amiruddin mengontrol jalannya pertandingan dan menciptakan berbagai peluang berbahaya di babak pertama, meskipun belum ada gol yang tercipta hingga turun minum.

Bhayangkara FC sempat bangkit dan mencoba menekan balik pada babak kedua. Namun, pertahanan solid Borneo FC membuat lini depan Bhayangkara kesulitan menembus kotak penalti.

Kebuntuan dalam duel Borneo vs Bhayangkara akhirnya pecah di menit ke-66. Mariano Ezequiel Peralta menjadi pahlawan kemenangan lewat sepakan terukur yang tak mampu dibendung kiper Bhayangkara FC. Gol tersebut menjadi satu-satunya dalam pertandingan ini.

Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir, memastikan Borneo FC meraih tiga poin penting di pekan pembuka Indonesia Super League 2025/2026. (Z-10)