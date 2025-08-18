Persijap vs Persib: Bojan Hodak Ingatkan Anak Asuhnya tak Lengah

Headline
PERSIB Bandung akan menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2025/2026. Laga seru ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin (18/8) pukul 18.30 WIB.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan bahwa timnya berada dalam kondisi prima meskipun tanpa kehadiran kiper asal Wales, Adam Przybek.
Hodak percaya bahwa Teja Paku Alam telah menunjukkan performa solid dalam dua pertandingan terakhir, baik di kompetisi domestik melawan Semen Padang FC, maupun dalam partai play-off AFC Cup kontra Manila Digger dari Filipina.
Dengan persiapan yang hanya berlangsung singkat, sekitar empat hari, pelatih asal Kroasia itu tetap yakin bahwa Persib siap tempur dengan kekuatan penuh.
"Persiapannya sangat baik, semua pemain telah pulih dari cedera. Kami berada dalam kondisi terbaik dan atmosfer tim sangat positif setelah tiga kemenangan berturut-turut," ujar Hodak.
Sebagai juara bertahan, pelatih Persib mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan kekuatan Persijap Jepara. Pasalnya, Persijap kini dilatih oleh Mario Lemos, pelatih asal Portugal yang sebelumnya membawa Abahani Limited Dhaka meraih gelar Piala Liga Bangladesh pada musim 2020/2021.
Lemos dikenal sebagai pelatih yang berpengalaman dan memiliki strategi yang kuat.
Di sisi lain, sebagai tim promosi, Persijap memahami tantangan besar menghadapi tim seperti Persib. Namun, Mario Lemos menegaskan bahwa timnya tidak terpengaruh dengan reputasi besar Persib.
"Kami sudah melakukan persiapan matang setelah pertandingan melawan PSM Makassar, ditambah dua bulan pra-musim. Kami siap menghadapi Persib dan akan menunjukkan kemampuan terbaik kami di depan suporter setia," ungkap Lemos.
Persijap memulai musim dengan hasil imbang melawan PSM Makassar di Parepare, yang menurut Lemos memberikan motivasi lebih kepada tim.
"Kami mendapatkan satu poin dari PSM, yang meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami akan bekerja keras hingga menit terakhir untuk meraih hasil maksimal," tambah Lemos.
Dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, pertandingan antara Persijap vs Persib dipastikan akan berlangsung sengit dan penuh drama. (Z-10)
