Meski Persib Lolos ke Fase Grup Liga Champions Asia II, Bojan Hodak tidak Puas

Pelatih Persib Bojan Hodak(Dok Liga Indonesia Baru)

PERSIB Bandung memastikan langkah ke fase grup Liga Champions Asia II 2025/2026 setelah mengalahkan Manila Digger 2-1 di laga playoff di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8) malam.

Meski meraih kemenangan, pelatih Persib Bojan Hodak menilai timnya belum tampil maksimal.

Dia menyebut sejumlah aspek perlu diperbaiki, terutama karena jadwal pertandingan yang padat dalam beberapa pekan terakhir.

"Pertandingan yang sangat sulit. Kita bisa lihat kami seperti kurang maksimal di laga ini. Kita semua tahu kami memiliki jadwal yang cukup rapat, dalam kurun waktu 11 hari memainkan tiga pertandingan yang cukup berat," ujar Hodak dikutip laman klub.

Gol kemenangan Persib lahir dari bunuh diri kiper Manila Digger, Michael Asong, dan sontekan Uilliam Barros. Tim tamu sempat membalas lewat tendangan Modou Joof.

Hodak juga memberikan penilaian terhadap performa pemain asingnya. Ia memuji lini belakang yang digalang Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Frans Putros, serta penampilan gelandang Luciano Guaychocea.

"Tiga bek kami (Julio Cesar, Patricio Matricardi dan Frans Putros) bermain baik. Lucho (Luciano Guaychocea) bermain sangat baik. Berguinho dan Wiliam (Marcilio) ada sedikit cedera. Tapi Uiliam bisa bermain lebih baik di babak kedua. Jadi, saya pikir keduanya belum pada top level-nya," kata pelatih asal Kroasia itu.

Sementara untuk sang penyerang, Hodak mengaku puas dengan kontribusi Barros yang mencetak gol kemenangan.

"Lalu, (Uilliam) Barros ia mencetak gol kemenangan, saya tidak terlalu peduli tentang apapun, yang terpenting tugas striker adalah mencetak gol," ungkapnya. (Z-1)