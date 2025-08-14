Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Dhika Kusuma Winata
14/8/2025 04:39
Marc Klok Bersyukur Usai Persib Lolos ke Fase Grup Liga Champions Asia II
Kapten Persib Marc Klok(X @persib)

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, mengaku bersyukur atas kemenangan 2-1 atas Manila Digger di laga playoff AFC Champions II 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8). Hasil tersebut memastikan Maung Bandung melangkah ke fase grup.

Dua gol Persib tercipta melalui bunuh diri kiper Manila Digger, Michael Asong dan sontekan William Barros. Tim tamu sempat memperkecil ketertinggalan lewat sepakan Modou Joof.

Klok menilai kemenangan tersebut sangat penting di tengah padatnya jadwal pertandingan yang harus dilakoni tim.

"Target utama kami adalah lolos ke fase grup dan kita berhasil di malam ini. Itu adalah pencapaian yang bagus tentunya," ujar Klok dikutip dari laman klub.

Meski demikian, gelandang yang membawa Persib meraih dua gelar Liga 1 secara beruntun itu mengaku kurang puas dengan penampilan timnya kali ini.

Dia menilai Maung Bandung tidak menunjukkan performa terbaik. Klok menambahkan rasa tidak puas juga dirasakan seluruh pemain.

"Untuk pertandingan sendiri saya tidak terlalu menikmati. Saya tahu kualitas tim ini, kita bisa bermain lebih baik," ungkapnya.

"Semua pemain tidak senang. Itu hal yang benar, kami punya energi dan sikap yang baik untuk bisa bermain lebih baik. Kami punya standar bermain dan tentunya ingin bermain dengan standar yang di level atas," tutupnya. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
