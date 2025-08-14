Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Persib vs Manila Digger, Maung Bandung Lolos ke Penyisihan Liga Champions Asia II Zona Timur

Dhika Kusuma Winata
14/8/2025 03:44
Persib vs Manila Digger, Maung Bandung Lolos ke Penyisihan Liga Champions Asia II Zona Timur
Laga Liga Champions Asia II antara Persib dan Manila Digger(X @persib)

KLUB Super League Persib Bandung lolos ke babak penyisihan grup Liga Champions Asia II zona Timur setelah menaklukkan tim Liga Filipina, Manila Digger FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu (13/8) malam.

Sejak awal laga, Maung Bandung langsung menggempur pertahanan lawan melalui sisi kanan. Beberapa peluang tercipta, namun belum membuahkan hasil.

Peluang berbahaya justru datang dari Manila Digger pada menit ke-21 melalui tendangan Saiko Ceesay, yang masih menyamping di sisi kanan gawang Teja Paku Alam.

Baca juga : Marc Klok Tegaskan Ambisi Persib Melaju ke Fase Grup Liga Champions Asia II

Persib mendapat peluang emas di menit ke-33 lewat sepakan Berguinho di kotak penalti, namun bola masih mampu dihalau lini belakang Manila Digger.

Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-38 ketika Luciano Guaycochea melepaskan tembakan jarak jauh. Bola sempat membentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang, membuat Persib unggul 1-0 hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Persib tetap mendominasi serangan. Namun, Manila Digger berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat tendangan Modou Joof, yang gagal diantisipasi Teja Paku Alam. Skor berubah menjadi 1-1.

Persib kembali unggul di menit ke-72 melalui kerja sama apik Beckham Putra yang mengirim umpan matang kepada William Barros untuk dikonversi menjadi gol. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan usai. (Ant/Z-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved