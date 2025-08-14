Persib vs Manila Digger, Maung Bandung Lolos ke Penyisihan Liga Champions Asia II Zona Timur

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KLUB Super League Persib Bandung lolos ke babak penyisihan grup Liga Champions Asia II zona Timur setelah menaklukkan tim Liga Filipina, Manila Digger FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu (13/8) malam.
Sejak awal laga, Maung Bandung langsung menggempur pertahanan lawan melalui sisi kanan. Beberapa peluang tercipta, namun belum membuahkan hasil.
Peluang berbahaya justru datang dari Manila Digger pada menit ke-21 melalui tendangan Saiko Ceesay, yang masih menyamping di sisi kanan gawang Teja Paku Alam.
Persib mendapat peluang emas di menit ke-33 lewat sepakan Berguinho di kotak penalti, namun bola masih mampu dihalau lini belakang Manila Digger.
Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-38 ketika Luciano Guaycochea melepaskan tembakan jarak jauh. Bola sempat membentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang, membuat Persib unggul 1-0 hingga babak pertama usai.
Memasuki babak kedua, Persib tetap mendominasi serangan. Namun, Manila Digger berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat tendangan Modou Joof, yang gagal diantisipasi Teja Paku Alam. Skor berubah menjadi 1-1.
Persib kembali unggul di menit ke-72 melalui kerja sama apik Beckham Putra yang mengirim umpan matang kepada William Barros untuk dikonversi menjadi gol. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan usai. (Ant/Z-1)
Bojan Hodak menyebut sejumlah aspek perlu diperbaiki, terutama karena jadwal pertandingan Persib yang padat dalam beberapa pekan terakhir.
Marc Klok menilai kemenangan Persib atas Manila Digger sangat penting di tengah padatnya jadwal pertandingan yang harus dilakoni Maung Bandung.
Persib akan menghadapi Manila Digger pada pertandingan Kualifikasi Play-Off di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu (13/8) pukul 19.00 WIB.
Kemenangan atas Semen Padang menjadi sinyal awal yang meyakinkan bagi Persib dalam misi mempertahankan mahkota juara Super League.
Pelatih Bojan Hodak menilai kemenangan di laga Persib vs Semen Padang di laha pembuka sangat penting di awal musim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved