Persib vs Manila Digger, Maung Bandung Lolos ke Penyisihan Liga Champions Asia II Zona Timur

KLUB Super League Persib Bandung lolos ke babak penyisihan grup Liga Champions Asia II zona Timur setelah menaklukkan tim Liga Filipina, Manila Digger FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu (13/8) malam.

Sejak awal laga, Maung Bandung langsung menggempur pertahanan lawan melalui sisi kanan. Beberapa peluang tercipta, namun belum membuahkan hasil.

Peluang berbahaya justru datang dari Manila Digger pada menit ke-21 melalui tendangan Saiko Ceesay, yang masih menyamping di sisi kanan gawang Teja Paku Alam.

Persib mendapat peluang emas di menit ke-33 lewat sepakan Berguinho di kotak penalti, namun bola masih mampu dihalau lini belakang Manila Digger.

Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-38 ketika Luciano Guaycochea melepaskan tembakan jarak jauh. Bola sempat membentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang, membuat Persib unggul 1-0 hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Persib tetap mendominasi serangan. Namun, Manila Digger berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat tendangan Modou Joof, yang gagal diantisipasi Teja Paku Alam. Skor berubah menjadi 1-1.

Persib kembali unggul di menit ke-72 melalui kerja sama apik Beckham Putra yang mengirim umpan matang kepada William Barros untuk dikonversi menjadi gol. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan usai. (Ant/Z-1)