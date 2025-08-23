Malut United Gagalkan Kemenangan Ketiga Beruntun Persija

Pemain Persija Maxwell(Instagram @Persija)

MALUT United sukses menghentikan tren dua kemenangan beruntun Persija Jakarta setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8).

Hasil ini tidak mengubah posisi Persija di puncak klasemen sementara. Macan Kemayoran tetap berada di peringkat pertama dengan koleksi tujuh poin dari tiga laga. Sementara itu, Malut United bertengger di posisi keempat dengan lima poin.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit awal dibunyikan, Persija tampil menekan. Melalui kombinasi Rio Fahmi dan Witan Sulaeman di sisi kanan, tuan rumah mencoba membongkar pertahanan Malut United. Peluang pertama hadir lewat umpan silang Rio, namun gagal dimaksimalkan oleh Rayhan Hannan.

Peluang emas lainnya datang dari Gustavo Franca, namun sepakan kerasnya masih membentur tiang gawang Malut United.

Di sisi lain, tim tamu harus kehilangan penyerang andalan mereka, David Da Silva, yang mengalami cedera dan digantikan oleh Vinicius Duarte. Kehilangan ini membuat Malut kesulitan membangun serangan di babak pertama. Hingga turun minum, skor tetap 0-0.

Memasuki babak kedua, Persija kembali mengambil inisiatif serangan. Namun, momentum berubah saat Rio Fahmi diusir keluar lapangan setelah melanggar keras Yakub Sayuri pada menit ke-59. Bermain dengan 10 pemain, Persija mulai tertekan.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Malut United. Menit ke-72, Yance Sayuri melepaskan tembakan akurat yang tak mampu dihentikan kiper Persija, Carlos Eduardo. Gol ini menjadi yang pertama bersarang di gawang Persija sepanjang musim ini.

Tak ingin malu di hadapan ribuan Jakmania, Persija meningkatkan intensitas serangan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-83 lewat gol Maxwell yang menyambut umpan dari lini tengah, membuat skor kembali imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, tensi permainan meningkat dengan beberapa insiden kecil antar pemain. Meski begitu, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit akhir berbunyi.

Hasil imbang ini menandai kali pertama Persija gagal meraih poin penuh di musim 2025/2026, sementara Malut United berhasil mencuri poin penting dari laga tandang. (Dhk/P-4)