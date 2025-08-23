Arema FC Persembahkan Kemenangan untuk Lucas Frigeri

Ilustrasi(ANTARA/FIKRI YUSUF)

AREMA FC meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-3 Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/8). Hasil itu menjadi kemenangan kedua Singo Edan di awal musim ini.

Laga tersebut juga menjadi momen emosional bagi kiper Lucas Frigeri yang sedang menghadapi cobaan berat setelah anaknya mengalami patah tulang. Tim pun mempersembahkan kemenangan untuk Frigeri.

“Selamat untuk pemain yang sudah bekerja keras. Kami kasih kemenangan ini untuk Lucas Frigeri. Anaknya mengalami musibah. Namun, dia tetap bersama tim sampai pertandingan selesai,” ujar pelatih Arema FC, Marcos Santos.

Meski tidak diturunkan, kiper asal Brasil itu tetap berada di bangku cadangan untuk mendukung rekan setimnya. Wajah cemas tak bisa disembunyikan, namun dukungan dari tim membuatnya tetap kuat menghadapi situasi.

Dari jalannya pertandingan, Bhayangkara FC tampil menekan sejak menit awal dan membuat laga berjalan ketat.

Namun, mental kuat para pemain Singo Edan menjadi kunci kebangkitan mereka hingga akhirnya mampu mengamankan tiga poin.

“Tapi kita sudah bekerja keras untuk mencetak kemenangan,” tambah Santos.

Pelatih asal Brasil itu juga menyampaikan harapan khusus kepada Aremania. Pasalnya, laga kali ini hanya disaksikan sekitar 840 penonton langsung di stadion.

“Walaupun Aremania tidak datang penuh, kami berhasil meraih kemenangan. Semoga ke depannya Aremania bisa penuhi stadion,” ucap Santos.(H-2)