Arema FC vs Bhayangkara Presisi Lampung FC, Penalti Larut Dalberto Luan Pastikan Kemenangan Singo Edan

Laga Super League antara Arema FC dan Bhayangkara Presisi Lampung FC(X @AremafcOfficial)

AREMA FC meraih kemenangan tipis 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC berkat gol penalti laurt Dalberto Luan di laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (22/8).

Di babak pertama, meski bertindak sebagai tim tamu Bhayangkara Presisi Lampung FC langsung tancap gas untuk mencuri gol dari tuan rumah

Arema FC.

Bhayangkara menampilkan permainan taktis yang dikombinasikan serangan cepat dari sektor sayap kanan dan kiri untuk membongkar rapatnya pertahanan Arema FC.

Strategi yang diterapkan oleh tim tamu membuat Arema FC kesulitan mengembangkan permainan. Apalagi pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC juga menguasai sisi tengah lapangan.

Bhayangkara Presisi Lampung FC sanggup membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol yang dicetak Fareed Sadat.

Kecolongan satu gol membuat Arema FC terpantik untuk mengejar ketertinggalan, serangkaian serangan dilancarkan untuk menyamakan kedudukan.

Arema FC baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-39 melalui Dalberto Luan yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Setelah gol dari Dalberto, Arema FC langsung tampil solid dan mencoba mengusai lini tengah lapangan.

Tetapi, upaya itu juga harus dihadapkan dengan permainan keras yang diperagakan oleh tim tamu.

Kedudukan 1-1 pada pertandingan Arema FC melawa Bhayangkara Presisi Lampung FC bertahan hingga peluit panjang babak pertama ditiupkan.

Memasuki babak kedua, Arema FC dan Bhayangkara Presisi Lampung FC sama-sama berupaya menambah kedudukan.

Alhasil kedua tim saling silih berganti melancarkan serangan ke lini pertahanan lawan.

Namun, memasuki pertengahan babak kedua tim tuan rumah mampu memegang kendali jalannya laga. Hal itu sedikit menyulitkan Bhayangkara dalam menjalankan strategi di dalam pertandingan ini.

Praktis, para pemain Bhayangkara yang dilatih oleh Paul Munster hanya mengandalkan serangan balik, dengan memanfaatkan kesalahan umpan dari pemain Arema FC.

Menyadari hal itu, para pemain tim berjuluk Singo Edan langsung bermain lebih rapat sekaligus meminimalkan kesalahan bermain.

Pertandingan di babak kedua juga tetap menyajikan permainan keras, pasalnya dalam pertandingan Arema FC maupun Bhayangkara Presisi Lampung FC sama-sama mengincar kemenangan.

Saat laga tampaknya akan berakhir imbang 1-1, Arema mencetak gol di mas ainjury time.

Dalberto menjadi penentu kemenangan Arema FC, ketika pemain asal Brasil itu mencetak gol keduanya melalui titik penalti pada menit ke-90+7.

Skor 2-1 untuk kemenangan Arema FC atas Bhayangkara Persisi Lampung FC bertahan hingga laga berakhir (Ant/Z-1)