Borneo FC vs Arema FC, Menang Telak, Pesut Etam Panaskan Persaingan Papan Atas

Para pemain Borneo FC melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Arema FC di laga Super League.(X @BorneoSMR)

BORNEO FC sukses mengamankan poin penuh saat menjamu Arema FC di lanjutan Super League musim 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/2) malam, tim berjuluk Pesut Etam tersebut menang meyakinkan dengan skor 3-1.

Kemenangan ini menjadi modal krusial bagi anak asuh Fabio Lefundes untuk merangsek ke posisi ketiga klasemen sementara.

Dengan tambahan tiga poin, Borneo FC kini mengoleksi 49 poin, hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta yang menempati peringkat kedua.

Baca juga : Preview Super League: Borneo FC vs Arema FC, Misi Kebangkitan Pesut Etam di Segiri

Dominasi Total di Babak Pertama

Borneo FC langsung menunjukkan taringnya sejak peluit babak pertama dibunyikan. Skema ofensif yang diterapkan Lefundes membuahkan hasil cepat pada menit ke-7.

Berawal dari umpan terobosan akurat yang dilepaskan Mohammad Anez, Caxambu berhasil lolos dari jebakan offside. Dengan ketenangan tinggi, ia mengecoh kiper Arema FC, Lucas Henrique, untuk membuka keunggulan tuan rumah 1-0.

Tak butuh waktu lama bagi publik Segiri untuk kembali bersorak. Pada menit ke-26, Juan Villa menggandakan keunggulan melalui eksekusi tendangan bebas yang mematikan. Bola yang meluncur deras gagal diantisipasi oleh lini pertahanan Singo Edan.

Baca juga : Arema FC Juara Piala Presiden 2024

Menjelang turun minum, Juan Villa kembali menunjukkan kelasnya. Di menit ke-42, ia mencatatkan gol keduanya setelah menerima umpan matang dari gelandang enerjik, Kei Hirose.

Villa melepaskan sepakan kaki kiri melengkung yang bersarang telak di sisi kanan gawang lawan. Skor 3-0 menutup paruh pertama dengan dominasi total tuan rumah.

Upaya Bangkit Singo Edan

Memasuki babak kedua, Arema FC mencoba merespons ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Tim tamu akhirnya berhasil memperkecil selisih skor pada menit ke-64. Dalberto mencatatkan namanya di papan skor melalui sebuah sontekan yang mengubah kedudukan menjadi 3-1.

Namun, upaya kebangkitan Arema FC terhenti di situ. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tetap bertahan untuk kemenangan Borneo FC.

Pergeseran Klasemen

Hasil minor ini memaksa Arema FC harus rela turun ke peringkat ke-10 klasemen sementara. Posisi mereka tergeser oleh Dewa United yang di saat bersamaan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang.

Kemenangan ini menegaskan status Borneo FC sebagai salah satu kandidat kuat penantang gelar juara musim ini, sekaligus menjaga momentum positif mereka di jalur persaingan papan atas Super League. (Ant/Z-1)