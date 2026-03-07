Bali United Bungkam Arema, Johnny Jansen Puji Mentalitas Pemain

Penjaga gawang Bali United Maik Hauptmeijer berusaha menangkap bola.(Antara)

Pelatih Bali United Johnny Jansen menilai kemenangan dramatis 4-3 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (6/3) malam, menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain menghadapi laga-laga berikutnya.

“Tentu kemenangan meningkatkan kepercayaan diri para pemain kami,” kata Johnny Jansen dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Kanjuruhan.

Tiga poin dari laga tersebut sekaligus mengakhiri tren negatif Bali United dalam lima pertandingan sebelumnya. Dalam periode itu, tim berjuluk Serdadu Tridatu hanya mampu mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang, sementara tiga laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Jansen mengapresiasi kerja keras Kadek Arel dan rekan-rekannya yang tampil spartan dalam pertandingan dengan tempo tinggi tersebut. Menurut dia, para pemain mampu menjalankan strategi yang telah disiapkan, termasuk memanfaatkan umpan langsung ke area pertahanan lawan.

Ia mencontohkan dua gol yang dicetak Teppei Yachida dan Diego Campos sebagai hasil dari penerapan taktik tersebut.

“Saya sudah menganalisis permainan Arema dengan baik. Mereka bermain dengan full back, jadi kami mencoba memanfaatkan ruang di sisi itu dan berhasil mencetak gol,” ujarnya.

Mantan pelatih PEC Zwolle dan SC Heerenveen itu menilai konsistensi permainan Bali United tetap terjaga di babak kedua, meskipun Arema FC tampil lebih agresif dan mampu mencetak tiga gol.

Tekanan yang diberikan tuan rumah tidak membuat para pemain kehilangan fokus sehingga Bali United tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

“Kami harus menguasai bola untuk menciptakan peluang. Saya katakan kepada pemain bahwa mencetak gol saja tidak cukup, tetapi juga harus memastikan kemenangan,” kata Jansen.

Sementara itu, pemain Bali United Diego Campos menjelaskan bahwa setelah unggul 2-0, timnya memilih memperkuat lini pertahanan dengan menarik pemain tengah dan depan lebih dekat ke area belakang.

Strategi tersebut diterapkan terutama pada babak kedua, ketika Arema FC meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.

Meski sempat kebobolan tiga gol, Campos mengaku puas karena timnya mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.

“Kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan ini,” ujar Diego. (Ant/E-3)