Bali United vs Persijap: Misi Lepas dari Zona Degradasi bagi Laskar Kalinyamat

Andhika Prasetyo
28/2/2026 15:35
Bali United vs Persijap: Misi Lepas dari Zona Degradasi bagi Laskar Kalinyamat
ilustrasi(Antara)

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos berharap anak asuhnya mampu mengulang performa impresif seperti saat mengalahkan Persebaya Surabaya ketika menghadapi Bali United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Laga Bali United vs Persijap dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, malam ini pukul 20.30 WIB.

Lemos menilai pertandingan tersebut krusial bagi timnya dalam upaya mengamankan poin dan keluar dari zona degradasi. Ia menargetkan Persijap tampil maksimal seperti saat meraih kemenangan 3-1 atas Persebaya pada laga sebelumnya.

“Pertandingan nanti sangat penting untuk kita bisa mencatat poin. Bali United adalah tim besar dengan kekuatan yang bagus. Kita datang ingin mencuri poin, jadi harus tampil 100 persen seperti saat melawan Persebaya,” ujar Lemos, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu.

Baca juga : Hasil PSIM vs Bali United 3-3: Comeback Dramatis Laskar Mataram

Saat ini, Persijap masih berada di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan 18 poin, sama dengan PSBS Biak di posisi ke-15. Kemenangan atas Bali United setidaknya dapat membuka peluang bagi Laskar Kalinyamat keluar dari zona merah. Tambahan satu poin saja sudah cukup untuk mengangkat posisi mereka ke peringkat ke-15.

Persijap datang dengan kepercayaan diri setelah kemenangan atas Persebaya, sementara Bali United tengah mengalami penurunan performa usai gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir.

Meski demikian, Lemos tetap mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan tuan rumah, meski Bali United belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan kandang terakhir, termasuk dua kekalahan dari Persebaya dan Persija Jakarta.

“Kami tahu Bali United tidak maksimal di beberapa laga kandang, tetapi itu bukan fokus kami. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa tampil maksimal dan berjuang mendapatkan poin,” kata pelatih asal Portugal tersebut.



