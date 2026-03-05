Jadwal Kick-off Arema FC vs Bali United 6 Maret 2026

Cek jadwal kick-off Arema FC vs Bali United pekan ke-24 Liga 1 2026.(Antara)

PERTANDINGAN bertajuk Super Big Match akan tersaji pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 yang mempertemukan Arema FC vs Bali United. Duel dua tim papan tengah ini menjadi sorotan karena hanya berselisih satu poin di klasemen sementara.

Informasi Pertandingan

Laga Arema FC vs Bali United Tanggal Jumat, 6 Maret 2026 Waktu 20.30 WIB Stadion Kanjuruhan, Malang Siaran TV Indosiar & Vidio

Preview Pertandingan: Misi Menembus Papan Atas

Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah saat ini menduduki peringkat ke-10 dengan koleksi 31 poin. Skuad asuhan Singo Edan sedang dalam tren positif meski harus kehilangan Matheus Blade di lini tengah akibat akumulasi kartu.

Kehadiran Pablo Oliveira yang baru pulih dari cedera diharapkan mampu menambal lubang tersebut.

Di sisi lain, Bali United (Serdadu Tridatu) membayangi tepat di posisi ke-11 dengan 30 poin. Kemenangan di Malang akan membuat mereka menyalip posisi Arema FC sekaligus memperbaiki catatan laga tandang mereka yang fluktuatif musim ini.

Mengapa Kick-off Jam 20.30 WIB?

Berbeda dengan jadwal reguler, seluruh pertandingan pekan ke-24 Liga 1 2026 dilaksanakan mulai pukul 20.30 WIB.

Hal ini dikarenakan jadwal kompetisi bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

Operator liga memberikan waktu bagi para pemain dan suporter untuk melaksanakan ibadah salat tarawih sebelum pertandingan dimulai.

FAQ: People Also Ask

1. Arema vs Bali United main di mana?

Pertandingan akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang merupakan markas besar Arema FC.

2. Jam berapa kick-off Arema FC hari ini?

Untuk pertandingan melawan Bali United, kick-off dijadwalkan pada Jumat, 6 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

3. Di mana bisa menonton live streaming Arema vs Bali United?

Anda dapat menyaksikan pertandingan secara resmi melalui platform streaming Vidio atau siaran langsung Indosiar.

Pastikan Anda tidak melewatkan duel panas ini untuk melihat siapa yang lebih perkasa di papan tengah Liga 1 musim ini. (Z-10)