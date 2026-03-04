Preview Arema FC vs Bali United: Misi Bangkit di Tengah Krisis Lini Belakang

Preview Arema FC vs Bali United(ChatGPT)

PEKAN ke-24 Super League 2025/2026 akan ditutup dengan duel panas antara Arema FC menjamu Bali United. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Jumat (6/3/2026) pukul 20.30 WIB. Kedua tim saat ini tengah berjuang keluar dari situasi sulit demi memperbaiki posisi di papan tengah klasemen.

Kondisi Skuad: Singo Edan Kehilangan Tembok Utama

Kabar buruk menimpa Arema FC jelang laga krusial ini. Bek tengah andalan mereka, Walisson Maia, dipastikan absen hingga akhir musim setelah mengalami patah tulang fibula saat melawan Borneo FC pekan lalu. Pelatih Marcos Santos harus memutar otak untuk menambal lubang di lini belakang, mengingat Maia adalah kunci dari catatan pertahanan terbaik Arema dalam tiga musim terakhir.

Di lini depan, Arema akan mengandalkan striker baru Joel Vinicius yang diharapkan bisa tampil lebih klinis. Kehadiran Pablo Oliveira di lini tengah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim yang sedang pincang di sektor pertahanan.

Tren Negatif Serdadu Tridatu

Bali United datang ke Malang bukan tanpa masalah. Skuad asuhan Johnny Jansen ini sedang dalam tren mengkhawatirkan dengan catatan enam laga beruntun tanpa kemenangan. Hasil imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di pekan sebelumnya menunjukkan masalah serius pada efektivitas penyelesaian akhir Serdadu Tridatu.

Johnny Jansen diprediksi akan kembali mengandalkan Boris Kopitovic dan pemain baru Diego Campos untuk membongkar pertahanan Arema yang sedang goyah. Kemenangan 1-0 pada pertemuan pertama di Gianyar (Januari 2026) menjadi modal psikologis penting bagi tim tamu.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 04/01/2026 Bali United vs Arema FC 1 - 0 03/02/2025 Arema FC vs Bali United 1 - 0 11/09/2024 Bali United vs Arema FC 0 - 0 21/07/2024 Bali United vs Arema FC 0 - 1 04/12/2023 Bali United vs Arema FC 3 - 2

Prediksi Susunan Pemain

Arema FC (4-3-3): Adi Satryo; Achmad Maulana, Thales Lira, Choi Bo-kyung, Johan Alfarizi; Pablo Oliveira, Arkhan Fikri, Julian Guevara; Dalberto, Joel Vinicius, Dendi Santoso.

Bali United (4-2-3-1): Fitrul Rustapa; Andhika Wijaya, Kadek Arel, Bagas Adi, Ricky Fajrin; Brandon Wilson, Mitsuru Maruoka; Privat Mbarga, Diego Campos, Irfan Jaya; Boris Kopitovic.

Informasi Pertandingan:

Lokasi: Stadion Kanjuruhan, Malang

Waktu: Jumat, 6 Maret 2026, 20.30 WIB

Siaran Langsung: Indosiar / Vidio

