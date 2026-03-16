Klasemen Super League Indonesia Pekan ke-25: Persib Bandung Belum Tergoyahkan

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PERSAINGAN di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League musim 2025/2026, semakin sengit memasuki pekan ke-25. Berdasarkan data terbaru hingga Senin, 16 Maret 2026, Persib Bandung masih memegang kendali di puncak klasemen sementara meski persaingan dengan Borneo FC dan Persija Jakarta terus menempel ketat.
Hasil imbang 1-1 yang diraih Persib saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri cukup untuk menjaga jarak aman. Di sisi lain, Persija Jakarta gagal memanfaatkan momentum untuk menyalip Borneo FC setelah juga bermain imbang 1-1 melawan Dewa United di Jakarta International Stadium.
|Pos
|Klub
|Main
|M
|S
|K
|+/-
|Poin
|1
|Persib Bandung
|25
|18
|4
|3
|+29
|58
|2
|Borneo FC
|25
|17
|3
|5
|+23
|54
|3
|Persija Jakarta
|25
|16
|4
|5
|+23
|52
|4
|Malut United
|25
|13
|6
|6
|+19
|45
|5
|Persita Tangerang
|25
|12
|5
|8
|+11
|41
|16
|Madura United
|25
|4
|8
|13
|-18
|20
|17
|Semen Padang
|25
|5
|5
|15
|-20
|20
|18
|PSBS Biak
|25
|4
|6
|15
|-26
|18
Persib Bandung menunjukkan mental juara dengan berhasil mencuri poin di kandang Borneo FC. Meskipun Borneo FC mendominasi penguasaan bola, pertahanan disiplin Maung Bandung membuat skor berakhir imbang. Hasil ini sangat krusial mengingat Borneo adalah pesaing terdekat mereka dalam perebutan gelar juara musim ini.
Di zona degradasi, persaingan tidak kalah panas. PSBS Biak yang menempati posisi juru kunci masih memiliki peluang untuk bangkit di sembilan laga sisa, mengingat selisih poin dengan tim-tim di atasnya seperti Semen Padang dan Madura United hanya terpaut dua angka.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
