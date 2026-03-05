Hasil Persijap Jepara vs Persis Solo: Skor 0-0, Laskar Kalinyamat Tahan Sambernyawa dengan 10 Pemain

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pertandingan sengit bertajuk Derby Jawa Tengah antara Persijap Jepara melawan Persis Solo pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 berakhir dengan skor kacamata 0-0. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (5/3/2026) malam, kedua tim gagal memanfaatkan peluang untuk menjauh dari zona degradasi.

Laga ini diwarnai drama Video Assistant Referee (VAR) dan kartu merah yang diterima bek Persijap, Rubio. Meski unggul jumlah pemain di 12 menit terakhir waktu normal, Laskar Sambernyawa gagal menembus tembok kokoh pertahanan tuan rumah yang tampil heroik di bawah tekanan.

Ringkasan Pertandingan

Babak pertama berjalan dengan tempo sedang namun penuh determinasi. Persijap yang tampil di depan pendukung sendiri mencoba mengambil inisiatif serangan melalui Lucas Morelatto dan Iker Guarrotxena. Namun, lini belakang Persis yang dikawal Kadek Raditya tampil disiplin. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat drastis. Pada menit ke-50, wasit sempat mengeluarkan kartu merah untuk Rubio setelah insiden dengan Roman Paparyga. Namun, setelah meninjau VAR, wasit menganulir keputusan tersebut dan hanya memberikan kartu kuning karena kaki Rubio dianggap tidak sengaja mengenai lawan.

Momen Krusial: Kartu Merah Rubio Petaka bagi Laskar Kalinyamat benar-benar datang pada menit ke-78. Rubio kembali terlibat duel keras dengan Paparyga. Kali ini, setelah konsultasi VAR kedua, wasit mantap memberikan kartu merah langsung kepada bek asal Spanyol tersebut. Persijap terpaksa bermain dengan 10 orang di sisa laga.

Unggul jumlah pemain, pelatih Persis Milomir Seslija memasukkan tenaga baru seperti Alfriyanto Nico untuk menambah daya gedor. Persis membombardir pertahanan Persijap di sisa laga, termasuk peluang emas Abu Kamara di menit ke-88 yang berhasil ditepis kiper M. Ardiansyah. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0.

Statistik Pertandingan

Kategori Persijap Jepara Persis Solo Skor Akhir 0 0 Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 7 12 Kartu Merah 1 (Rubio 78') 0

Daftar Susunan Pemain

Persijap Jepara (4-2-3-1): M Ardiansyah; Rahmat Hidayat, Tiri, Diogo Brito, Firman Ramadhan; Wahyudi Hamisi, Borja Martinez; Lucas Morelatto, Borja Herrera, Carlos Franca; Iker Guarrotxena.

Persis Solo (4-4-2): M Riyandi; Eky Taufik, Luka Domancic, Kadek Raditya, Dusan Mijic; Andrei Alba, Zanadin Fariz, Sho Yamamoto, Moussa Sidibe; Roman Paparyga, Dejan Tumbas.