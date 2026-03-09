Persib Bandung Bungkam Persik 3-0, Kokoh di Puncak Klasemen Indonesia Super League

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSIB Bandung tampil dominan saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam WIB, skuad Maung Bandung memastikan kemenangan meyakinkan 3-0.
Kedua tim langsung bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Persib dan Persik sama-sama berupaya menekan melalui serangan cepat.
Peluang pertama Persib datang pada menit ke-5 lewat sundulan Berguinho. Namun, bola hasil tandukan pemain tersebut masih terlalu lemah sehingga dapat diamankan kiper Persik, Leo Nacacchio.
Persib akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-23. Thom Haye sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti dengan tenang untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.
Tertinggal satu gol membuat Persik mencoba meningkatkan tekanan. Namun, tim asuhan Bojan Hodak tampil cukup solid dalam meredam upaya serangan tim tamu.
Persib kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Andrew Jung mencatatkan namanya di papan skor setelah sukses mengeksekusi penalti. Gol tersebut menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 untuk Persib.
Memasuki babak kedua, Persib tetap tampil menekan. Andrew Jung kembali mencetak gol dan menambah keunggulan tuan rumah menjadi 3-0.
Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Persib semakin nyaman di puncak klasemen Indonesia Super League dengan koleksi 57 poin.
Sementara itu, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-12 dengan raihan 29 poin. (H-2)
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Pemilik nomor punggung 7 ini mengungkapkan kondisi tim saat ini dalam keadaan bagus pascahasil imbang yang mengecewakan di kandang Persebaya Surabaya.
Cek jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini, 9 Maret 2026. Lengkap dengan info stadion, klasemen, dan link streaming Indosiar.
Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini. Simak misi Maung Bandung jaga rekor sempurna di GBLA BRI Super League.
Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di kandang Persik Kediri diakui Thom Haye sebagai pelajaran berharga bagi Persib Bandung.
Kemudian pada menit 39 Andrew Jung menggandakan keunggulan melalui titik putih
Persib hanya kebobolan satu gol dari 12 laga kandang yang selalu berakhir kemenangan. Satu-satunya gol ini diciptakan oleh Borneo FC.
Pemilik nomor punggung 7 ini mengungkapkan kondisi tim saat ini dalam keadaan bagus pascahasil imbang yang mengecewakan di kandang Persebaya Surabaya.
Persib Bandung bersiap menjamu Persik Kediri di GBLA malam ini. Bojan Hodak konfirmasi kembalinya Julio Cesar dan Layvin Kurzawa demi pertahankan posisi puncak klasemen
Kembalinya Eliano Reijnders menjadi kabar baik bagi Persib Bandung. Pemain berdarah Belanda tersebut sebelumnya harus menepi satu pertandingan akibat hukuman akumulasi kartu kuning.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved