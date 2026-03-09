Persib Bandung Bungkam Persik 3-0, Kokoh di Puncak Klasemen Indonesia Super League

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PERSIB Bandung tampil dominan saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam WIB, skuad Maung Bandung memastikan kemenangan meyakinkan 3-0.

Kedua tim langsung bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Persib dan Persik sama-sama berupaya menekan melalui serangan cepat.

Peluang pertama Persib datang pada menit ke-5 lewat sundulan Berguinho. Namun, bola hasil tandukan pemain tersebut masih terlalu lemah sehingga dapat diamankan kiper Persik, Leo Nacacchio.

Persib akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-23. Thom Haye sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti dengan tenang untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Tertinggal satu gol membuat Persik mencoba meningkatkan tekanan. Namun, tim asuhan Bojan Hodak tampil cukup solid dalam meredam upaya serangan tim tamu.

Persib kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Andrew Jung mencatatkan namanya di papan skor setelah sukses mengeksekusi penalti. Gol tersebut menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 untuk Persib.

Memasuki babak kedua, Persib tetap tampil menekan. Andrew Jung kembali mencetak gol dan menambah keunggulan tuan rumah menjadi 3-0.

Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Persib semakin nyaman di puncak klasemen Indonesia Super League dengan koleksi 57 poin.

Sementara itu, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-12 dengan raihan 29 poin. (H-2)